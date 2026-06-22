Lionel Messi, bintang tim nasional Argentina, gagal memanfaatkan kesempatan untuk menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia sendirian, dalam pertandingan melawan Austria pada Senin malam ini, dalam rangkaian pertandingan putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia.

Pada menit ke-7, timnas Argentina mendapatkan tendangan penalti untuk Lautaro Martínez, setelah wasit asal Mesir, Amin Omar, memeriksa tayangan ulang melalui teknologi video (VAR).

Messi maju untuk mengeksekusinya, namun tendangannya melambung lemah di luar gawang—sesuatu yang tidak biasa bagi sang bintang besar.

Messi kini sejajar dengan pemain Jerman Miroslav Klose di puncak daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 16 gol, dan jika tendangan penalti tersebut masuk, ia akan menjadi pemegang rekor tunggal.

Dengan kegagalan mengeksekusi tendangan tersebut, bintang Argentina ini mencatatkan rekor negatif bersejarah, di mana ia kini menjadi pemain yang paling sering gagal mengeksekusi tendangan penalti dalam sejarah Piala Dunia.

Jaringan “Opta” menyebutkan bahwa Lionel Messi telah mengambil 7 tendangan penalti dan gagal mencetak 3 di antaranya, menjadikannya pemain dengan jumlah kegagalan tendangan penalti terbanyak dalam sejarah Piala Dunia.







