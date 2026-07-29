Al Hilal menelan kekalahan pertamanya dalam laga-laga uji coba menjelang dimulainya musim sepakbola baru 2026-2027, meski bintang Belanda barunya, Crysencio Summerville, ikut bermain.

Al Hilal kalah dari MC Alger dengan skor 0-2 dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada hari Rabu ini, dalam laga uji coba ketiga "Sang Pemimpin" di pemusatan latihan luar negerinya di Austria.

Soufiane Bayazid membuka keunggulan bagi juara Liga Aljazair pada menit ke-30, setelah tendangan sudut yang dihalau gelandang asal Serbia, Sergej Milinkovic-Savic, dari garis gawang, sebelum akhirnya Bayazid mengembalikannya ke dalam gawang yang telah kosong.

Pada menit ke-60, Mohamed Ben Khemassa menambah gol kedua melalui tembakan keras dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper pengganti, Mohammed Al Rubaie.

Setelah gol tersebut, pertandingan sempat terhenti untuk beberapa waktu akibat suporter Aljazair yang menyalakan sejumlah suar asap sebagai bentuk perayaan, sebagaimana diungkap surat kabar Saudi "Al Riyadiyah".

Pertandingan ini menyaksikan penampilan dua bek sayap, Mohammed Mahzari sebagai pemain inti dan Mohammed Al Sarnoukh sebagai pemain pengganti, untuk pertama kalinya setelah pindah ke Al Hilal masing-masing dari Al Taawoun dan Al Fateh, pada periode bursa transfer musim panas ini.

Winger Belanda, Crysencio Summerville, juga tampil sebagai pemain pengganti di babak kedua pertandingan, untuk pertama kalinya pula, setelah didatangkan dari West Ham United, namun ia gagal menyelamatkan "Sang Pemimpin" dari kekalahan.

Ini menjadi pertama kalinya Al Hilal kalah dalam laga uji coba sebelum dimulainya musim baru, setelah sebelumnya menang atas klub Austria Sturm Graz dengan skor 2-1, kemudian atas klub Afrika Selatan Mamelodi Sundowns dengan skor dua gol tanpa balas.

"Sang Pemimpin" akan menutup rangkaian pertandingannya di pemusatan latihan Austria pada 3 Agustus mendatang, saat menghadapi Al Ahli Qatar, sebelum kembali ke ibu kota Saudi, Riyadh.