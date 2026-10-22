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FBL-KSA-NASSR-NEOMAFP
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Video: Meski Tampil Buruk, Bagaimana Ronaldo Membantu Para Pemain Al Nassr Mengalahkan Neom?

C. Ronaldo
Al-Faisaly vs Al Nassr FC
Al-Faisaly
Al Nassr FC
Saudi Pro League
Portugal
Arab Saudi

Bintang Portugal itu tidak tampil dengan performa terbaiknya

Klub Al Nassr mengungkap kisah di balik layar kemenangan sulit yang mereka raih atas Neom di Liga Roshn Saudi, serta peran yang dimainkan kapten asal Portugal mereka, Cristiano Ronaldo, dan juga pelatih asal Australia mereka, Ange Postecoglou.

Al Nassr menang atas tamunya, Neom, dengan skor 1-0 dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya kemarin lusa, Selasa, di Stadion Al-Awwal Park, ibu kota Saudi, Riyadh, pada pekan kesepuluh Liga Roshn Saudi.

Klub Al Nassr, melalui akun resminya di situs "X", merilis video klip berisi momen-momen paling menonjol di balik layar yang terjadi sebelum, selama, dan setelah pertandingan, yang paling mencolok adalah pesan-pesan motivasi yang disampaikan Postecoglou dan Ronaldo.

Bintang asal Portugal itu berkata sebelum pertandingan: "Ayo kita lanjutkan, teman-teman, ayo kita lanjutkan kemenangan, menang demi menang demi menang, kita bermain dengan baik, dan kita sedang melewati periode yang luar biasa, kita dalam kesiapan penuh, mari kita lanjutkan dengan pendekatan ini."

Pertandingan itu menyaksikan penampilan yang biasa-biasa saja dari Ronaldo, di mana ia gagal mengeksekusi penalti pada waktu tambahan babak pertama, namun ia tetap menyelesaikan pertandingan hingga akhir tanpa diganti.

Penampilan tersebut membuat bintang asal Portugal itu menuai kritik luas, bahkan Fahad Al-Hariffi, legenda klub Al Nassr, menuntutnya untuk berhenti bermain sepak bola karena menurunnya level penampilannya.

Perlu dicatat bahwa Ronaldo tampil bersama Al Nassr dalam 10 pertandingan sejak awal musim ini, yang selama itu ia hanya berhasil mencetak 5 gol, dengan rata-rata satu gol setiap dua pertandingan.

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