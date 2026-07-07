Video: Meski sempat unggul 2-0, Mesir tersingkir dari Piala Dunia dalam pertandingan yang penuh kejutan melawan Argentina

Tim nasional Mesir tersingkir dari Piala Dunia 2026 setelah mengalami kekalahan dramatis dari juara bertahan Argentina dengan skor 3-2, pada Selasa malam ini, di Stadion Atalanta, dalam rangka babak 16 besar turnamen tersebut.

Tim Firaun sempat unggul lebih dulu dengan dua gol pada menit ke-15 dan ke-67, yang dicetak oleh Yasser Ibrahim dan Mustafa Zico, sementara Cristian Romero mencetak gol pertama Argentina pada menit ke-79, lalu Lionel Messi menyamakan kedudukan pada menit ke-84.

Pada menit ke-90+2, Enzo Fernández mencetak gol penentu kemenangan bagi “La Tango”, yang membawa Argentina melaju ke perempat final Piala Dunia, dan kini akan menunggu pemenang dari pertandingan antara Swiss dan Kolombia yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa malam ini.

Pertandingan dimulai dengan tenang dari kedua tim, dengan Argentina relatif menguasai bola namun tanpa ancaman nyata ke gawang tim Mesir.

Timnas Mesir berhasil unggul lebih dulu melalui gol pertama yang dicetak oleh Yasser Ibrahim pada menit ke-15, melalui sundulan, setelah memanfaatkan umpan silang sempurna dari Marwan Attia.

Pada menit ke-21, kiper Mesir, Mustafa Shubair, menggagalkan tendangan penalti yang dilepaskan oleh kapten Argentina, Lionel Messi, sehingga keunggulan tim Firaun tetap terjaga.





Selain tendangan penalti tersebut, Shubair menyelamatkan timnas Mesir dari dua peluang emas di babak pertama, dengan dua penyelamatan gemilang saat menghadapi Alexis McAllister dan Julian Alvarez, sehingga tim Mesir unggul 1-0 saat turun minum.

Argentina memulai babak kedua dengan tekanan gencar untuk mencoba menyamakan kedudukan, sementara para pemain Mesir banyak mundur ke lini pertahanan dan mengandalkan serangan balik.

Timnas Mesir mencetak gol kedua melalui Mustafa Zico pada menit ke-58, namun wasit asal Prancis, François Litxer, membatalkannya setelah memeriksa tayangan ulang video (VAR), dengan alasan pelanggaran terhadap Marwan Attia di awal serangan.

Pada menit ke-67, Ziko kembali mencetak gol kedua bagi tim Firaun, melalui serangan balik yang sempurna yang dimulai oleh Mohamed Salah dan diteruskan kepada Haitham Hassan, yang memberikan umpan brilian kepada Ziko yang kemudian menyelesaikannya dengan satu sentuhan ke gawang.

Setelah gol kedua tim Mesir, timnas Argentina menekan dengan keras, dan berhasil memperkecil ketertinggalan pada menit ke-79 melalui sundulan Cristian Romero yang memanfaatkan umpan silang dari Messi.









Pada menit ke-84, Messi mencetak gol penyama kedudukan melalui tendangan keras dari dalam kotak penalti, setelah bola jatuh di depannya berkat serangan yang dimulainya sendiri.

Enzo Fernández mencetak gol penentu kemenangan bagi Argentina melalui sundulan pada menit ke-90+2, setelah serangan balik cepat dari para pemain Tango.









Timnas Mesir sebelumnya telah lolos ke babak 16 besar berkat kemenangan atas Australia melalui adu penalti, setelah bermain imbang 1-1 pada waktu normal dan perpanjangan waktu.

Di sisi lain, timnas Argentina melaju ke babak yang sama berkat kemenangan atas Cape Verde (3-2), setelah pertandingan berlanjut hingga dua babak tambahan.