Sebuah kesalahan wasit membuat penyerang Al Ahli asal Inggris, Ivan Toney, gagal mencetak hat-trick bersejarah ke gawang Al Hazm di Liga Roshn Arab Saudi.

Al Ahli menang atas Al Hazm dengan skor 3-1, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya, hari Jumat ini, di Stadion Al Inma di Jeddah, pada pekan ketujuh Liga Roshn.

Pertandingan tersebut menyaksikan penampilan gemilang penyerang Inggris Ivan Toney, yang mencetak dua gol, salah satunya dari tendangan penalti yang ia dapatkan sendiri, dan ia juga menyia-nyiakan tendangan penalti lain yang juga menjadi penyebabnya.

Pakar perwasitan Mohamed Kamal Reesha menegaskan bahwa Toney layak mendapatkan tendangan penalti ketiga, sekitar 10 menit sebelum pertandingan berakhir, namun wasit tidak memberikannya.

Reesha mengatakan dalam pernyataan kepada surat kabar Saudi "Al Riyadiah": "Ada tendangan penalti yang tidak diberikan untuk Al Ahli pada menit ke-81".

Ia menjelaskan: "Ivan Toney ditarik oleh Mory Konate, pemain Al Hazm, dan wasit menuju layar VAR untuk peninjauan lalu kembali tanpa memberikannya, itu keputusan yang salah".

Tendangan penalti ini, seandainya diberikan, akan memberikan Ivan Toney sebuah angka bersejarah, di mana ia akan menjadi penyebab diperolehnya 3 tendangan penalti dalam satu pertandingan yang sama, sesuatu yang langka dalam dunia sepak bola.

Kemungkinan besar penyerang Inggris itulah yang akan mengeksekusi tendangan tersebut, dan seandainya berhasil menjebolnya, ia akan meraih hat-trick kedua dalam 7 pekan pertama Liga Roshn Arab Saudi, sebuah angka yang juga luar biasa.

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Toney juga akan meraih gol ke-11 dalam 7 pekan pertama Liga Roshn, sebuah angka yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana rekor terbaik sebelumnya adalah milik penyerang Suriah Omar Al Somah bersama Al Ahli, dengan koleksi 10 gol, pada musim 2016-2017.

Perlu diketahui bahwa Ivan Toney tetap menjadi pencetak gol terbanyak Liga Arab Saudi pada musim ini dengan koleksi 10 gol, setelah 7 pekan berjalan, dengan selisih 6 gol dari pengejar terdekatnya.