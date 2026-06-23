Video: "Meski Kalah".. Raja Yordania dan Putra Mahkota Mencatat Momen Bersejarah

Raja Abdullah II dan Pangeran Al-Hussein bin Abdullah II, Putra Mahkota, menyaksikan momen tersingkirnya tim nasional Yordania dari Piala Dunia 2026, setelah menelan kekalahan kedua berturut-turut dari Aljazair (1-2) di Stadion "Bay Arena" di San Francisco, dalam pertandingan Grup 10.

Raja Yordania tersebut tampil mencolok saat mendampingi Putra Mahkota di tribun penonton, menurut surat kabar "Al-Sharq Al-Awsat" yang berbasis di London, sebagai bentuk dukungan yang jelas bagi "Al-Nashami" yang secara resmi tersingkir dari turnamen setelah dua kekalahan berturut-turut melawan Austria (1-3) dan Aljazair, sebelum pertandingan terakhir mereka melawan Argentina, sang juara bertahan.

Kehadiran Raja tersebut, menurut Kantor Kerajaan, mencerminkan komitmen kepemimpinan Yordania untuk mendukung tim nasional dalam partisipasi bersejarah pertamanya di putaran final Piala Dunia, meskipun hasil yang mengecewakan menghalangi terwujudnya impian lolos ke babak 32 besar.

Pangeran Mahkota telah mengunjungi ruang ganti para pemain setelah pertandingan dan memberi selamat kepada mereka atas partisipasi bersejarah tersebut, sebagai bentuk dukungan moral yang bertujuan untuk membangkitkan semangat tim menjelang pertandingan penutup melawan Argentina, yang kini bersifat kehormatan setelah tersingkir secara resmi.