Video: Meski dilanda musibah, suporter Al-Ittihad Jeddah tetap meramaikan suasana menjelang perjalanan ke Asia

Para pendukung Klub Al-Ittihad Jeddah menjadi sorotan utama, menjelang dimulainya perjalanan tim di Liga Champions Asia, meskipun tim ini tengah dilanda berbagai masalah dalam beberapa waktu terakhir.

Al-Ittihad tersingkir dari Piala Khalifah Al-Haramain di babak semifinal, setelah kekalahan mengejutkan dari Al-Khulud, sebelum kembali menelan kekalahan 3-4 dari Neom pada Rabu lalu, dalam laga pekan ke-29 Liga Roshen.

Meskipun demikian, jurnalis Alaa Saeed membagikan video-video persiapan para pendukung untuk memotivasi para pemain melalui akun resminya di platform "X", menjelang dimulainya perjalanan tim di turnamen elit Asia.

Al-Ittihad akan menghadapi Al-Wahda dari Uni Emirat Arab, Selasa mendatang, di Stadion Pangeran Abdullah Al-Faisal, pada babak 16 besar Liga Champions Asia.

Jurnalis Saudi tersebut membagikan sebuah video yang memperlihatkan persiapan para pendukung dalam membuat spanduk di pintu masuk klub, agar dapat dilihat para pemain saat mereka memasuki markas latihan, hari Sabtu ini, 72 jam sebelum dimulainya perjalanan ke Asia.

Spanduk-spanduk tersebut bertuliskan kalimat seperti: "Kami percaya pada kalian", "Kembalikan kejayaan kami", "Ini kesempatan kalian", "Kami mendukung kalian sampai akhir".

Saeed juga mengungkapkan bahwa para pendukung melakukan beberapa kegiatan lain di dalam markas latihan, seperti menyiapkan bendera, slogan, dan pesan-pesan motivasi, untuk digunakan dalam sesi latihan hari Sabtu, guna memotivasi para pemain dan mendorong mereka meraih gelar Asia.

Klub Al-Ittihad telah mengumumkan, Jumat kemarin, bahwa tribun akan dibuka untuk para pendukung dalam sesi latihan hari Sabtu ini, guna memotivasi para pemain sebelum memulai perjalanan mereka di Liga Champions Asia.

Perlu diingat bahwa Al-Ittihad belum pernah menjuarai turnamen Asia selama 21 tahun, tepatnya sejak meraih gelar tersebut untuk kali kedua dan terakhir pada tahun 2005.