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Video: Mesir Kalahkan Tunisia di Kandang Sendiri pada Kualifikasi Piala Afrika U-17

Mesir
Tunisia

Dwigol Shabaan menangkan Mesir

Timnas Mesir U-17 membuka perjalanannya di turnamen zona Afrika Utara yang menjadi kualifikasi menuju Piala Afrika U-17 dengan kemenangan berharga atas Tunisia dengan skor 2-1, pada hari Selasa ini.

Timnas Mesir berutang kemenangan ini kepada penyerangnya, Omar Shaboun, pemain Enppi, yang mencetak dua gol Firaun Muda ke gawang tuan rumah, sehingga memberikan tiga poin berharga bagi negaranya di awal perjalanan mereka dalam turnamen tersebut.

Di sisi lain, Adam Al-Zuraibi mencetak satu-satunya gol Tunisia dalam pertandingan yang juga menyaksikan Mesir menyia-nyiakan peluang untuk menambah keunggulan, setelah Hossam Hassan, bek kiri Mesir, gagal mengeksekusi penalti pada menit ke-76.

Timnas Mesir meraih tiga poin yang menempatkan mereka di puncak klasemen turnamen zona Afrika Utara, unggul selisih gol atas timnas Aljazair, yang juga meraih kemenangan pada laga pertama atas Maroko dengan skor tanpa balas, dalam pertandingan yang berlangsung lebih awal pada hari ini.

Tunisia menjadi tuan rumah ajang turnamen zona Afrika Utara yang menjadi kualifikasi menuju Piala Afrika U-17, dengan partisipasi 4 timnas yaitu Mesir, Tunisia, Aljazair, dan Maroko.

Putaran final akan digelar di Maroko tahun depan.

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