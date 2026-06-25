Video: "Mereka tak akan lolos dari perempat final".. Legenda Liverpool melontarkan kritik tajam terhadap tim nasional Maroko

Legenda Liverpool asal Skotlandia, Steve Nicol, mengkritik tim nasional Maroko yang akan berlaga di Piala Dunia 2026, dengan menegaskan bahwa tim tersebut tidak akan lolos ke semifinal.

Timnas Maroko lolos ke babak 32 besar sebagai runner-up di grupnya, hanya terpaut selisih gol dari Brasil yang memuncaki grup, setelah berhasil mengalahkan Skotlandia dan Haiti, serta bermain imbang melawan tim Samba.

Tim Arab ini menampilkan performa luar biasa yang mendapat pujian global saat menghadapi Brasil, di mana Maroko nyaris meraih kemenangan.

Namun, yang anehnya, meskipun demikian, Steve Nicol justru tidak terkesan dengan penampilan Maroko, bahkan menegaskan bahwa tim tersebut tidak akan mengulangi prestasinya di edisi 2022 ketika berhasil mencapai babak semifinal.

Saat tampil di saluran “ESPN” untuk menganalisis pertandingan Brasil melawan Skotlandia dan Maroko melawan Haiti, hari Kamis ini, Steve mengatakan: “Tidak ada konsistensi sama sekali dalam tim ini (Maroko) sepanjang ketiga pertandingan tersebut.”

Dia melanjutkan: “Itu hanya sekilas… sekilas permainan yang luar biasa, sekilas permainan yang sangat buruk, sekilas di mana mereka tampak tidak peduli. Terutama saat melawan Skotlandia, mereka tampak seolah-olah menganggap pertandingan sudah berakhir sebelum waktunya.”

Dia melanjutkan: “Mereka tidak menunjukkan apa pun yang mengindikasikan bahwa mereka benar-benar akan bersaing memperebutkan gelar juara. Jika saya seorang penggemar Maroko, setelah pertandingan pertama (melawan Brasil), saya akan berpikir bahwa kami memiliki peluang untuk melaju jauh lagi di Piala Dunia. Namun sejak saat itu, saya merasa mereka sedang mengalami kemunduran.”

Legenda Liverpool itu menambahkan: “Saya tahu mereka mengalahkan Skotlandia 1-0, tapi penampilan mereka tidak mengesankan. Mereka hanya bermain bagus hari ini ketika para pemain Haiti sudah kelelahan.”

Dia menambahkan: “Sangat sulit untuk mengatakan bahwa mereka akan mencapai semifinal lagi; sejujurnya, saya rasa mereka akan tersingkir lagi. Mungkin saya bisa membayangkan mereka mencapai perempat final, tergantung pada posisi kedua di grup… Itu akan sulit.”

Steve menyimpulkan: “Saya bisa membayangkan mereka mungkin lolos ke babak 16 besar, atau perempat final, tapi saya tidak melihat mereka melangkah lebih jauh.”











