Video: Mereka diikat dan dijatuhkan ke tanah... Polisi Belanda menahan para pendukung asal Maroko

Perayaan para pendukung Maroko atas keberhasilan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, setelah menyingkirkan Belanda melalui adu penalti, berubah menjadi bentrokan dengan aparat kepolisian, yang mengakibatkan penangkapan sejumlah orang.

Menurut laporan surat kabar Spanyol "AS", ribuan pendukung timnas Maroko turun ke jalan untuk merayakan pencapaian bersejarah tersebut, namun suasana perayaan di beberapa wilayah berubah menjadi kerusuhan.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa bentrokan dengan polisi menyebabkan penangkapan sejumlah orang di berbagai kota, di samping dilakukannya operasi oleh pasukan keamanan untuk membubarkan kerumunan dengan menyemprotkan air.

Sebuah video yang diunggah oleh akun-akun jaringan televisi Arab di media sosial memperlihatkan sebagian dari bentrokan tersebut.

"AS" menyebutkan bahwa peristiwa tersebut memicu reaksi politik di Belanda, di mana sejumlah anggota parlemen mengkritik apa yang terjadi setelah pertandingan, dan menuntut diambilnya tindakan yang lebih tegas untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.

Surat kabar tersebut mengutip pernyataan salah satu anggota parlemen yang mengatakan: “Bersihkan jalan-jalan itu,” sebuah komentar yang memicu reaksi luas, setelah ia menilai bahwa perayaan tersebut telah melampaui batas wajar dan berubah menjadi tindakan yang mengganggu ketertiban umum.

Peristiwa ini terjadi setelah tim nasional Maroko lolos ke babak 16 besar Piala Dunia, setelah mengalahkan Belanda melalui adu penalti, menyusul berakhirnya waktu reguler dan perpanjangan waktu dengan skor imbang, sehingga “Singa Atlas” melanjutkan perjalanan mereka di turnamen tersebut, sementara tim nasional Belanda harus tersingkir lebih awal.

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