Video: Merayakan Kelolosan Dua Kali, Kegembiraan Gila Timnas Oman usai Undian Piala Teluk 27

Para pemain timnas Oman menikmati momen-momen gila, setelah lolos ke babak semifinal Piala Teluk Arab "Khaleeji 27", dengan mengalahkan Irak, melalui undian.

Federasi Piala Teluk untuk sepakbola menggelar undian di salah satu hotel di kota Jeddah, untuk menentukan tim kedua yang lolos dari Grup Satu ke babak semifinal turnamen Teluk bersama Arab Saudi, antara timnas Irak dan Oman, setelah keduanya sama dalam segala hal.

Undian tersebut menghasilkan lolosnya timnas Oman ke babak semifinal, sehingga menjadi tim kedua yang lolos dari grup di belakang timnas Arab Saudi yang menduduki puncak grup dengan nilai sempurna (9 poin).

Saluran "Abu Dhabi Sports" menayangkan potongan video dari tempat menginap timnas Oman di kota Jeddah, setelah diumumkannya kelolosan mereka ke babak semifinal dengan mengalahkan Irak melalui undian.

Anehnya, ini adalah kali kedua timnas Oman merayakan kelolosan, setelah sebelumnya para pemainnya melakukan hal itu di Stadion Kota Olahraga Pangeran Abdullah Al-Faisal di Jeddah, usai kemenangan atas Kuwait 3-1, pada laga ketiga fase grup.

Para pemain timnas Oman mengira bahwa mereka memang telah lolos ke babak semifinal, karena keunggulan mereka atas Irak melalui aturan fair play, sebelum terbukti bahwa keduanya sama dalam segala hal, sehingga ditempuhlah undian yang memastikan kelolosan mereka.

Kedua tim meraih 4 poin, dan mereka bermain imbang pada laga pertama 1-1, masing-masing mencetak 4 gol dan kebobolan 5 gol, serta masing-masing mendapatkan 8 kartu kuning, tanpa adanya kartu merah, sebelum timnas Oman menang melalui undian.



