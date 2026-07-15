Video: Menorehkan namanya di antara para legenda... Gordon mengejutkan Argentina dengan gol "rekor bersejarah"

Anthony Gordon, pemain tim nasional Inggris, memecah kebuntuan tim nasional Argentina dengan mencetak gol pertama di awal babak kedua pertandingan semifinal Piala Dunia 2026, di Atlanta pada Rabu malam ini.

Pada menit ke-55 pertandingan, Gordon menyarangkan umpan silang yang diberikan oleh Morgan Rogers ke dalam gawang.

Ini merupakan gol pertama bintang baru Barcelona tersebut di Piala Dunia.

Selain itu, Gordon menjadi pemain keempat yang mencetak gol untuk timnas Inggris di Piala Dunia 2026, setelah Harry Kane, Jude Bellingham, dan Marcus Rashford.

Menurut statistik “Stats Foot”, ini adalah gol ke-14 Timnas Inggris di Piala Dunia 2026, yang merupakan rekor tertinggi tim tersebut dalam satu edisi turnamen.

Jumlah gol terbanyak yang pernah dicetak oleh Tim Tiga Singa adalah 13 gol pada edisi 2022.

Menurut sumber yang sama, timnas Argentina tertinggal dalam skor selama pertandingan semifinal Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak tertinggal dari Italia pada tahun 1990.

Di sisi lain, Gordon menjadi pemain Inggris keempat yang mencetak gol di babak semifinal, setelah trio Bobby Charlton (yang mencetak dua gol ke gawang Portugal pada tahun 1966), Gary Lineker (yang mencetak gol melawan Jerman pada tahun 1990), dan Kieran Trippier (ke gawang Kroasia pada tahun 2018), menurut statistik “Mister Ship”.