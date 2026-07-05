Bruno Guimarães menggagalkan peluang timnas Brasil untuk unggul lebih dulu dalam pertandingan melawan Norwegia, Minggu malam ini, di Stadion New Jersey, Amerika Serikat, pada babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Wasit asal Amerika Serikat, Ismail Al-Fatih, memberikan tendangan penalti untuk Brasil setelah memeriksa tayangan ulang video (VAR), menyusul pelanggaran yang dilakukan oleh Matheus Cunha, penyerang Manchester United.

Bintang Real Madrid, Vinícius Júnior, pertama kali menguasai bola, lalu mengoperkannya kepada Bruno Guimarães dari Newcastle, yang maju untuk mengeksekusi tendangan penalti tersebut, namun tendangan itu berhasil ditepis oleh kiper Norwegia, Orian Nylund, pada menit ke-14.

Timnas Brasil lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah mengalahkan Jepang (2-1), sementara Timnas Norwegia juga melaju ke babak yang sama setelah menaklukkan Pantai Gading (2-1).

Pemenang dari pertandingan Brasil melawan Norwegia akan berhadapan dengan pemenang dari pertandingan Meksiko melawan Inggris di perempat final Piala Dunia.











