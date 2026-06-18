Video: Menjelang laga melawan Arab Saudi... 5 menit menyelamatkan Yamal dari hukuman langsung

Lamine Yamal, bintang tim nasional Spanyol, terhindar dari sanksi langsung selama ia bergabung dengan "La Roja" untuk berlaga di Piala Dunia yang saat ini sedang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Timnas Spanyol sedang bersiap untuk menghadapi timnas Arab Saudi pada hari Minggu mendatang di Stadion Mercedes-Benz, dalam rangkaian pertandingan putaran kedua Grup 8 Piala Dunia 2026.

Babak pertama Grup 8 berlangsung sangat seimbang, setelah kedua pertandingan berakhir imbang: Arab Saudi imbang 1-1 dengan Uruguay, sementara pertandingan antara Spanyol dan Cape Verde berakhir imbang tanpa gol.

Surat kabar “Sport” memposting sebuah video di akunnya di platform “X”, yang memperlihatkan kedatangan Lamine Yamal ke hotel tempat menginap timnas Spanyol, kemarin Rabu, setelah ia melakukan perjalanan selama masa istirahat.

Surat kabar tersebut menulis: “Lamine Yamal kini terhindar dari sanksi di kamp pelatihan Nashville… Penyerang tersebut memaksimalkan waktunya di luar, dan kembali ke hotel tim nasional hanya lima menit sebelum batas waktu berakhir.”

Surat kabar tersebut menyimpulkan: “Seandainya ia terlambat sedikit saja melewati pintu, keterlambatan itu akan dikenakan denda otomatis sebesar 2.000 euro, yang merupakan salah satu sanksi paling ketat dalam peraturan internal tim untuk menjaga disiplin.”







