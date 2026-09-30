Video: Menit-menit Menegangkan, Qatar Unggul dan UEA Menolak Menyerah di Piala Teluk 27

Menit-menit terakhir babak pertama laga antara Uni Emirat Arab dan Qatar, pada jornada terakhir Grup B di turnamen Piala Teluk 27 yang digelar di Arab Saudi, menyuguhkan drama yang begitu memikat.

Kedua tim gagal menggetarkan gawang selama 32 menit pertama, di tengah sejumlah percobaan ke arah kedua gawang, namun menit berikutnya menjadi awal dari drama tersebut.

Almoez Ali berhasil mencetak gol pertama untuk Qatar, memanfaatkan umpan silang istimewa di dalam kotak penalti, ia menyambarnya dan langsung mengarahkannya ke gawang.









Laga pun kian memanas setelah itu, dan timnas Uni Emirat Arab menolak menyerah serta keluar dari babak pertama dalam keadaan tertinggal, di mana mereka menyamakan kedudukan pada menit 45+4 melalui Ali Saleh.









Perlu diingat bahwa kedua tim telah lolos ke semifinal sejak jornada lalu, dan hari ini mereka bermain memperebutkan puncak klasemen grup.



