Pertandingan antara Al-Qadsiah dan Al-Ta'i menyuguhkan momen langka dan kesalahan tak terduga dari penjaga gawang Al-Ta'i, setelah penyerang Al-Qadsiah, Mateo Retegui, memanfaatkan absennya sang kiper dari gawangnya untuk mencetak gol dengan cara yang mungkin menjadi salah satu gol teraneh musim ini.

Momen tersebut terjadi pada menit ke-16, ketika Al-Qadsiah mendapatkan tendangan bebas, sementara kiper Al-Ta'i meninggalkan gawangnya sejenak untuk minum air, dalam sebuah adegan yang tak diduga akan berubah menjadi penyebab langsung robeknya jala gawangnya.

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Para pemain Al-Qadsiah tidak menunggu lama untuk mengeksekusi tendangan bebas itu, karena bola dimainkan dengan cepat, memanfaatkan ketiadaan kiper di posisinya dan tidak adanya pemain mana pun yang menjaga gawang pada saat itu.

Retegui menerima bola dan langsung melaju ke arah gawang Al-Ta'i yang kosong, tanpa menemui perlawanan apa pun, sebelum dengan mudah menempatkan bola ke dalam jala, menandai keunggulan Al-Qadsiah dalam pertandingan.

Gol itu memicu keterkejutan seluruh penonton, setelah lahir dari sebuah tindakan sederhana yang dalam hitungan detik berubah menjadi kesalahan berpengaruh yang harus dibayar mahal oleh Al-Ta'i, sementara para pemain Al-Qadsiah menunjukkan kecerdikan yang luar biasa dalam memanfaatkan situasi dan tidak memberi kesempatan kepada lawan untuk menata kembali barisannya.

Dengan demikian, Retegui menorehkan salah satu gol teraneh musim ini, setelah memanfaatkan momen kiper Al-Ta'i meninggalkan gawangnya untuk minum air, sehingga menghukum tim lawan dengan gol komikal dan memberikan Al-Qadsiah keunggulan dini dalam pertandingan.