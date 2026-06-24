Video: Mengungguli Mbappé... Gawang Qatar Membuka Pintu Sejarah bagi Bakat dari Bosnia

Pemain muda asal Bosnia, Karim Alaibegović, mencatatkan namanya dalam sejarah Piala Dunia 2026, setelah masuk dalam daftar pencetak gol termuda dalam sejarah turnamen tersebut, sekaligus mencetak rekor unik yang belum pernah dicapai oleh pemain mana pun sebelumnya.

Alajbegović mencetak gol ke gawang Qatar dalam pertandingan antara kedua tim pada Rabu malam ini, dalam rangkaian pertandingan ketiga Grup B Piala Dunia.

Gol tersebut tercipta melalui tendangan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-29.

Alaibgovich mencetak gol ke gawang Qatar pada usia 18 tahun dan 276 hari, sehingga menjadi pemain termuda kedelapan yang mencetak gol dalam sejarah Piala Dunia, menurut data dari platform “Stats Foot”.

Legenda Brasil, Pelé, memimpin daftar tersebut setelah mencetak gol pada usia 17 tahun dan 239 hari, diikuti oleh pemain Meksiko Manuel Rosas (18 tahun dan 93 hari), kemudian pemain Spanyol Gavi (18 tahun dan 110 hari), pemain Senegal Ibrahim M'Baye (18 tahun dan 143 hari), dan pemain Inggris Michael Owen (18 tahun dan 190 hari).

Daftar ini juga mencakup pemain asal Rumania, Nikolai Kovač (18 tahun dan 197 hari), serta pemain asal Rusia, Dmitri Sichev (18 tahun dan 231 hari), sebelum Alaibegović menempati peringkat kedelapan.

Rekor baru yang bersejarah

Pemain muda asal Bosnia ini tidak hanya masuk dalam daftar pencetak gol termuda, tetapi juga memecahkan rekor lain yang lebih istimewa.

Menurut statistik "Mister Ship", Tin Alaibegović kini menjadi pemain termuda yang mencetak gol dari luar kotak penalti dalam sejarah Piala Dunia.

Talenta asal Bosnia ini mengungguli pemain Prancis Kylian Mbappé, yang sebelumnya memegang rekor tersebut setelah mencetak gol dari luar kotak penalti pada Piala Dunia 2018 pada usia 19 tahun dan 207 hari.

Ia juga mengungguli pemain Belanda Memphis Depay (20 tahun dan 125 hari), legenda Jerman Franz Beckenbauer (20 tahun dan 317 hari), serta pemain Inggris Norman Whiteside (21 tahun dan 27 hari).