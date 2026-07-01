Ismaïla Sarr, bintang tim nasional Senegal, terus menorehkan sejarah di Piala Dunia 2026, setelah mencetak gol ke gawang tim nasional Belgia dalam pertandingan hari Rabu ini di babak 32 besar turnamen tersebut.

Ismaïla Sarr mencetak gol spektakuler pada menit ke-51 melalui tendangan keras ke sisi kiri gawang Thibaut Courtois, memanfaatkan umpan panjang akurat dari Moussa Niakhaté.

Sar memperbesar keunggulan “Singa Teranga” dengan gol keduanya, menyusul gol pembuka yang dicetak oleh Habib Diara pada babak pertama.

Menurut statistik dari "Opta", Sar kini menjadi pemain Afrika kedua dalam sejarah yang mencetak 4 gol dalam satu edisi Piala Dunia, setelah legenda Kamerun Roger Milla pada tahun 1990.

Sebelum menghadapi Belgia, Sar telah mencetak 3 gol di edisi ini, yaitu dua gol melawan Norwegia dan satu gol melawan Irak.

Selain itu, Sar, bintang Crystal Palace, kini menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk Senegal dan pemain Afrika kedua dengan jumlah gol terbanyak di Piala Dunia sepanjang sejarah dengan 5 gol, sejajar dengan Milla, sementara ia hanya terpaut satu gol dari rekor yang dipegang oleh pemain Ghana, Asamoah Gyan, menurut jaringan “Stats Foot”.

Selain empat golnya di edisi saat ini, Sar juga mencetak satu gol melawan Ekuador pada edisi 2022.