Video: Mengingat Tragedi Kongo... Prediksi "Gajah" Bikin Portugal Was-was Jelang Laga Melawan Uzbekistan

Suasana cemas menyelimuti para penggemar tim nasional Portugal menjelang laga melawan Uzbekistan di putaran final Piala Dunia 2026, akibat prediksi gajah mengenai hasil pertandingan tersebut.

Timnas Portugal akan berhadapan dengan timnas Uzbekistan hari ini, Selasa, di Stadion Houston, dalam pertandingan putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Beberapa jam sebelum pertandingan, saluran "BeIN Sports" dari Qatar menayangkan segmen rutinnya, yang berkaitan dengan prediksi gajah mengenai hasil pertandingan.

Video tersebut memperlihatkan gajah tersebut memilih timnas Portugal untuk memenangkan pertandingan melawan timnas Uzbekistan, yang jika terwujud akan menjadi kemenangan pertama mereka di Piala Dunia ini.

Namun, gajah tersebut sebelumnya juga memprediksi bahwa timnas Portugal akan mengalahkan Republik Demokratik Kongo pada putaran pertama, yang ternyata tidak terjadi, karena pertandingan berakhir imbang 1-1.

Jika skenario ini terulang dan prediksi gajah tersebut meleset, serta Portugal terjebak dalam hasil imbang, maka mereka akan berada dalam posisi yang sangat canggung, di mana perolehan poin mereka akan terhenti di dua poin, menjelang pertandingan babak terakhir melawan Kolombia.

Hasil imbang, jika terjadi, dapat membuat timnas Portugal kehilangan peluang untuk lolos sebagai juara grup secara resmi, terutama jika Kolombia menang atas Republik Demokratik Kongo dalam pertandingan lain di grup tersebut.