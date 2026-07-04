Video: Mengikuti jejak Al-Ahly... Al-Nassr melepas satu-satunya pemain asing menjelang musim baru

Laporan televisi mengungkap adanya satu-satunya perubahan pada skuad pemain asing Al-Nassr untuk musim sepak bola mendatang 2026-2027.

Klub Al-Nassr, pada Jumat kemarin, mengumumkan penunjukan pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, sebagai manajer teknis tim, menggantikan pelatih asal Portugal, Jorge Jesus, dengan kontrak berdurasi dua musim yang berakhir pada 2028.

Jurnalis Saudi Khalid Al-Shneif, melalui program “Dourina Ghair” di saluran “Al-Saudiya”, mengatakan bahwa Postecoglou akan memimpin Al-Nassr dengan skuad pemain asing yang sama yang bermain di bawah kepemimpinan Jesus pada musim lalu, kecuali satu orang.

Al-Shneef menjelaskan bahwa gelandang asal Kroasia, Marcelo Brozović, akan menjadi satu-satunya pemain yang hengkang dari skuad tim ibu kota pada musim depan, di mana Al-Nassr akan merekrut gelandang lain sebagai penggantinya, ditambah dua atau tiga pemain lokal.

Mengenai alasan kepergian Brozović, Al-Shneif mengatakan bahwa ia menerima gaji yang sangat tinggi, melebihi total gaji yang diterima oleh dua bintang tersebut; pemain Portugal João Félix dan pemain Prancis Kingsley Coman secara gabungan.

Al-Nassr mengikuti jejak Al-Ahli yang memutuskan untuk melepas gelandang asal Pantai Gading, Frank Kessié, dan pemain sayap asal Aljazair, Riyad Mahrez, sebelum dimulainya musim baru, mengingat gaji tinggi yang mereka terima.

Perlu dicatat bahwa Prozorovic bergabung dengan Al-Nassr pada musim panas 2023, datang dari Inter Milan, dan berkontribusi pada kembalinya klub tersebut ke podium juara setelah absen selama 5 tahun, melalui kemenangan di Liga Saudi pada musim lalu.