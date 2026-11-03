Tim Al Hilal Arab Saudi mengembalikan wibawanya di level benua, setelah menjadikan Shabab Al Ahli Uni Emirat Arab menelan kekalahan pertamanya di edisi musim ini dari turnamen Liga Champions Asia Elite.

Al Hilal mengalahkan Shabab Al Ahli dengan skor 2-0, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya hari Selasa ini, di Stadion Kingdom Arena di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, pada pekan keempat fase liga turnamen Asia tersebut.

Al Hilal membuka keunggulan setelah pertandingan baru berjalan 6 menit, melalui penyerang asal Inggrisnya, Ollie Watkins, yang memanfaatkan umpan dari rekannya pemain Senegal Kalidou Koulibaly, sebelum menempatkan bola ke dalam gawang.

Namun pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, direktur teknik tim Al Hilal, mendapati dirinya dalam situasi sulit, setelah terpaksa melakukan dua pergantian pemain dalam 34 menit pertama.

Pergantian pertama terjadi pada menit ke-28, ketika Inzaghi memutuskan menurunkan bek kanan Mohammed Majrashi menggantikan rekan senegaranya Sabri Dahel, meski yang disebut terakhir tidak menunjukkan adanya cedera apa pun.

Dan setelah 6 menit berikutnya, pelatih asal Italia itu terpaksa menurunkan pemainnya Nasser Al Dawsari menggantikan pemain Prancis Simon Bouabre, setelah yang disebut terakhir mengalami cedera saat berlari membawa bola di tengah lapangan.

Namun hal itu tidak menghalangi Al Hilal untuk melanjutkan keunggulannya, di mana Ollie Watkins mencetak gol kedua bagi dirinya dan timnya pada menit pertama babak kedua, setelah mengarahkan bola silang dari bek asal Turki Yusuf Akçiçek ke dalam gawang.

Dengan demikian Al Hilal mengembalikan nada kemenangan di Liga Champions Asia Elite, setelah kekalahan mengejutkannya pada pekan lalu melawan Al Shamal Qatar dengan skor 1-3.

Kemenangan ini mengangkat poin Al Hilal menjadi 9 poin, menempati posisi kedua di Grup Barat, berselisih 3 poin di belakang tim Al Ain yang menduduki puncak dengan 12 poin.

Di sisi lain, tim Shabab Al Ahli mengalami kekalahan pertamanya di edisi musim ini dari turnamen Asia tersebut, sehingga poinnya terhenti di angka 9 poin yang menempatkannya di posisi keempat di Grup Barat.