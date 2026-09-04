Keputusan untuk tidak mengulang tendangan penalti yang gagal dieksekusi Kylian Mbappe pada detik-detik terakhir laga antara Real Madrid dan Real Betis memicu kontroversi luas, setelah bek Betis Marc Bartra terlihat berada di dalam kotak penalti sebelum tendangan dilakukan, lalu ikut campur dan menyapu bola ke sepak pojok usai kiper Alvaro Valles menepis percobaan pertama.

Sejumlah suporter Real Madrid menuntut agar tendangan penalti diulang, dengan alasan bahwa Bartra adalah orang pertama yang masuk ke kotak penalti, dan campur tangannya berpengaruh dalam menyapu bola serta mencegah Mbappe menyambut bola tersebut. Namun sebuah detail cermat dalam tayangan tersebut menjelaskan mengapa hal itu tidak dianggap sebagai alasan yang cukup untuk mengulang tendangan.

Bartra masuk, tetapi tidak menyentuh tanah

Surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" menyebutkan, memang benar Bartra bergerak masuk ke dalam kotak penalti sebelum Mbappe mengeksekusi tendangan, tetapi ia melompat untuk mengejar bola, dan pada saat penyerang Prancis itu melepaskan tendangan penalti, Bartra belum menyentuh lapangan di dalam kotak penalti; sebab ia masih berada di udara.

Di sinilah letak titik penentu dalam tayangan tersebut, sebab keberadaan pemain di atas kotak penalti saat melompat tidak serta-merta berarti ia telah melakukan pelanggaran masuk yang berpengaruh saat tendangan dilakukan. Yang lebih penting, Bartra memang berhasil melakukan intervensi setelah Valles menepis bola, tetapi ia belum berpijak dengan kedua kakinya di dalam kotak penalti pada saat tendangan dilepaskan.

Dengan demikian, meski tayangan itu pada pandangan pertama tampak meragukan, detail ini secara signifikan melemahkan argumen untuk mengulang tendangan penalti, dan memberi keputusan wasit untuk tidak mengulangnya sebuah penjelasan yang logis.

Tendangan Mbappe merupakan salah satu peluang terakhir Real Madrid untuk menyelamatkan pertandingan, setelah pemain Prancis itu gagal mengeksekusi tendangan pada menit 90+5 di hadapan penampilan gemilang Valles, sehingga Betis mempertahankan keunggulan 1-0, dan memberi klub Kerajaan itu kekalahan pertama mereka musim ini.