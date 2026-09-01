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Al Ahli v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Video: Mendy Menjerumuskan Al-Ahli di Klasik, Sementara Al-Hilal Menyia-nyiakan Peluang

Al Hilal vs Al Ahli
Al Hilal
Al Ahli
Saudi Pro League
E. Mendy
Arab Saudi
Senegal

Al-Hilal unggul lebih awal

  Edouard Mendy, kiper Al Ahli, melakukan kesalahan aneh selama pertandingan melawan Al Hilal, hari Selasa ini, dalam ajang Liga Roshn Pro.

Al Hilal menjamu Al Ahli di Stadion "Kingdom Arena" pada Selasa malam ini dalam pertandingan tunda dari pekan ketiga kompetisi lokal tersebut.

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Pada menit ke-32, para pemain Al Ahli berusaha mengoper bola di depan kotak penalti untuk membawanya ke depan, dan melancarkan serangan terorganisir, namun Al Hilal menekan dengan keras, sehingga Ziyad Al Johani terpaksa mengembalikan bola kepada kipernya, Mendy.

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Dan sementara semua orang menunggu Mendy menendang bola menjauh, sang kiper justru menangkap bola di tengah tekanan dari serangan Al Hilal, sehingga wasit memberikan pelanggaran atasnya.

Al Hilal sangat dekat untuk mencetak gol, di mana pelanggaran itu dieksekusi dari dalam kotak penalti dengan cara yang istimewa, namun tendangan Theo Hernandez melewati tepat di samping tiang gawang.

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Skor saat itu menunjukkan Al Hilal unggul dua gol tanpa balas, dan mencetak gol ketiga berarti memastikan kemenangan lebih awal dengan persentase yang sangat besar.

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