Lamine Yamal, bintang tim nasional Spanyol, mencatatkan namanya dalam sejarah Piala Dunia dengan gemilang, berkat kemenangan atas tim nasional Arab Saudi.

Timnas Arab Saudi berhadapan dengan timnas Spanyol, hari Minggu ini, di Stadion Mercedes-Benz di kota Atlanta, Amerika Serikat, pada pertandingan kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Pertandingan ini menandai penampilan pertama Lamine Yamal sebagai starter dalam sejarah Piala Dunia, setelah ia memulai pertandingan melawan Cape Verde pada babak pertama dari bangku cadangan.

Bintang Barcelona itu hanya perlu menunggu 10 menit untuk mencetak gol pertama dalam pertandingan tersebut, setelah ia menyarangkan umpan silang datar dari Mikel Oyarzabal ke gawang timnas Arab Saudi.

Gol tersebut merupakan gol pertama Lamine Yamal dalam sejarah Piala Dunia, di mana ia berpartisipasi dalam turnamen ini untuk pertama kalinya dalam karier sepak bolanya.

Menurut situs "Squawka", Yamal kini menjadi pemain termuda kedua yang mencetak gol untuk timnas Spanyol dalam sejarah Piala Dunia, pada usia 18 tahun dan 343 hari, di belakang Gavi yang mencetak gol di Piala Dunia 2022 di Qatar pada usia 18 tahun dan 110 hari.

Secara keseluruhan, bintang Spanyol ini menjadi pemain termuda kedelapan yang mencetak gol dalam sejarah Piala Dunia, menurut situs statistik “Stats Foot”.

Yamal pun menggeser posisi pemain Argentina, Lionel Messi, yang sebelumnya menempati peringkat kedelapan dalam daftar tersebut. Namun, bintang Spanyol ini berhasil menggesernya dengan selisih hanya 14 hari, saat Messi mencetak gol pertamanya dalam sejarah Piala Dunia pada ajang Piala Dunia 2006.

Yamal tidak hanya mengungguli Messi, tetapi juga mengikuti jejak Pelé, setelah menjadi pemain kedua berusia 18 tahun atau lebih muda yang mencetak gol pembuka dalam pertandingan Piala Dunia, setelah legenda Brasil tersebut melakukannya pada usia 17 tahun, di Piala Dunia 1958.

Yang menarik, gol ini merupakan gol ke-16 yang dicetak Yamal tahun ini, namun hanya gol kedua yang dicetaknya dengan kaki kanan, menurut situs statistik “Sofascore”.