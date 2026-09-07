Aparat keamanan Kementerian Dalam Negeri Mesir mengungkap latar belakang sebuah video yang beredar, yang menampilkan sejumlah orang saat menganiaya seorang pemuda dengan memukulinya dan memaksanya masuk ke sebuah mobil sebelum membawanya kabur, dalam sebuah peristiwa yang memicu perbincangan luas di platform media sosial.

Menurut pernyataan kementerian, video tersebut memperlihatkan sejumlah orang yang menaiki sebuah mobil pribadi dan dua sepeda motor, saat menganiaya salah seorang dengan memukulinya dan memaksanya masuk ke dalam mobil, sebelum membawanya pergi dan kabur dari lokasi di Provinsi Ismailia.

Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata tidak ada laporan apa pun terkait peristiwa tersebut, namun aparat keamanan berhasil mengidentifikasi mobil dan dua sepeda motor yang muncul dalam video itu, serta mengidentifikasi identitas orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

Kementerian Dalam Negeri menjelaskan bahwa jumlah para terduga sebanyak 4 orang, salah satunya memiliki catatan kriminal, dan semuanya berdomisili di wilayah Kepolisian Sektor Ketiga Ismailia.

Setelah memanggil keempat orang itu dan mengonfrontasi mereka dengan apa yang muncul dalam video, mereka mengakui telah melakukan perbuatan tersebut, dengan menjelaskan bahwa hal itu terjadi pada 2 September lalu, dan bahwa itu dilakukan sebagai gurauan terhadap salah satu teman mereka.

Para terduga menyebutkan, menurut pernyataan Kementerian Dalam Negeri, bahwa tujuan membawa pemuda itu secara paksa adalah untuk memaksanya ikut bersama mereka guna bermain sepak bola, dalam sebuah peristiwa yang terekam kamera ponsel dan videonya kemudian tersebar melalui situs-situs media sosial.

Aparat keamanan juga memanggil pemuda yang muncul dalam video tersebut, dan ternyata ia menganggur serta memiliki catatan kriminal, dan berdomisili di wilayah Kepolisian Sektor Ketiga Ismailia.

Pemuda itu membenarkan keterangan keempat orang tersebut, dengan menegaskan bahwa peristiwa itu terjadi dalam konteks gurauan, dan menjelaskan pula bahwa ia tidak mengalami penganiayaan apa pun selama kejadian yang muncul dalam video tersebut.

Sejumlah media, di antaranya jaringan Al Jazeera, menyebarkan video yang merekam momen pemaksaan pemuda itu untuk masuk ke mobil.

Pada akhir prosedur, aparat keamanan mengumumkan penyitaan mobil dan dua sepeda motor, serta mengambil langkah-langkah hukum terkait peristiwa tersebut.