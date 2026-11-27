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Al Qadsiah berhasil menduduki puncak klasemen Liga Roshn Saudi jelang laga besar melawan Al Nassr, sembari menanti pertandingan raksasa ibu kota lainnya, Al Hilal.

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Al Qadsiah menang 2-0 atas tamunya, Al Fayha, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim hari ini, Jumat, di stadion milik klub Al Ettifaq di Dammam, pada pekan ke-13 Liga Roshn.

Skor imbang tanpa gol bertahan selama 70 menit pertama, dan Al Qadsiah nyaris tersandung karena tak kunjung mampu menembus gawang Al Fayha.

Namun, winger asal Arab Saudi Turki Al-Ammar mengakhiri perlawanan Al Fayha pada menit ke-71. Ia menerima bola di tepi kotak penalti, lalu melepaskan tembakan keras dengan kaki kanannya ke dalam gawang.

Dengan cara yang sama dan dari sudut yang sama, bek kanan Mohammed Abu Al-Shamat mencetak gol kedua Al Qadsiah pada menit ke-88. Ia melepaskan tembakan kaki kiri dari tepi kotak penalti yang bersarang di gawang Al Fayha.

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Kemenangan ini menjadi yang kedua secara beruntun bagi Al Qadsiah di Liga Roshn Saudi sejak menelan kekalahan kedua musim ini, yakni saat kalah 2-3 dari Al Hilal pada 23 Oktober lalu di pekan ke-11 kompetisi.

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Kemenangan tersebut menempatkan Al Qadsiah di puncak klasemen Liga Saudi untuk sementara. Koleksi poinnya kini bertambah menjadi 31, unggul satu poin atas Al Hilal yang telah memainkan dua laga lebih sedikit.

Al Qadsiah telah menjalani 13 pertandingan di Liga Roshn musim ini, dengan catatan 10 kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan, yakni dari Al Hilal dan Al Ittihad.

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Al Hilal berpeluang merebut kembali puncak klasemen besok, Sabtu, apabila berhasil mengalahkan tuan rumah Al Ettifaq saat kedua tim bertemu di Dammam pada pekan ke-13 Liga Roshn.

Al Nassr juga berpeluang menyamai perolehan poin Al Qadsiah jika mampu memenangi laga melawan Al Hazm besok, Sabtu, di Stadion Kota Olahraga King Abdullah di Buraidah, pada pekan ke-13 kompetisi.

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Jika itu terjadi, laga berikutnya akan berlangsung panas, sebab Al Nassr akan menghadapi Al Qadsiah pada Jumat mendatang di Stadion Al-Awwal Park, di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, pada pekan ke-14 Liga Roshn.

Laga melawan Al Qadsiah menjadi mimpi buruk bagi pendukung Al Nassr. Musim lalu, Al Qadsiah berhasil mengalahkan tim ibu kota tersebut dalam dua pertemuan di Liga Roshn, baik di laga kandang maupun tandang, meski Al Nassr akhirnya berhasil memastikan gelar juara setelah tujuh tahun menanti.

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Kekalahan ini membuat koleksi poin Al Fayha tertahan di angka 11, yang menempatkan mereka di peringkat ke-13 klasemen Liga Roshn. Dari 13 pertandingan yang telah dijalani, Al Fayha hanya meraih dua kemenangan, lima hasil imbang, dan enam kekalahan.

Al Fayha perlu memperbaiki performanya di laga-laga mendatang, terlebih di tengah ketatnya persaingan untuk menghindari degradasi ke Divisi Satu Saudi musim ini.