Video: Menangis tersedu-sedu... Untuk keempat kalinya, Piala Dunia menghancurkan hati Neymar

Sekali lagi, Neymar tak berdaya menghadapi kejamnya Piala Dunia, hingga harus meninggalkan turnamen dengan air mata mengiringi langkahnya—sebuah pemandangan yang terus terulang secara menyakitkan di setiap edisi yang ia jalani bersama tim nasional Brasil.

Perjalanan timnas Brasil di Piala Dunia 2026 berakhir di babak 16 besar, setelah kalah dari Norwegia dengan skor 2-1, dalam pertandingan di mana bintang Norwegia Erling Haaland membalikkan keadaan dengan dua gol di menit-menit akhir, menghancurkan impian “Seleção” dan membawa mereka ke eliminasi dini yang mengejutkan.

Neymar masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua dan berusaha mengembalikan semangat timnya, setelah mencetak satu-satunya gol Brasil dari tendangan penalti. Namun, golnya tidak cukup untuk menghindari eliminasi, di tengah penampilan gemilang Haaland yang dua kali menjebol gawang Alisson, sehingga membawa timnya lolos ke perempat final.

Saat peluit akhir berbunyi, kapten Brasil itu tak mampu menyembunyikan perasaannya; ia pun menangis di lapangan, menambah babak baru dalam rangkaian momen menyakitkan yang dialaminya di ajang Piala Dunia.

Hubungan Neymar dengan air mata dimulai pada Piala Dunia 2014, ketika ia mengalami cedera punggung yang parah saat menghadapi Kolombia di babak perempat final, akibat tekel keras dari Juan Zúñiga, sehingga ia harus meninggalkan lapangan dengan tandu, sebelum dipastikan absen dari sisa turnamen, dalam salah satu momen paling berkesan dalam karier internasionalnya.

Adegan serupa terulang di Piala Dunia 2018, ketika Brasil tersingkir dari turnamen di babak perempat final setelah kalah dari Belgia dengan skor 2-1, di mana Neymar tampak hancur setelah impiannya meraih gelar juara sirna.

Kesedihan kembali menyelimuti bintang Brasil itu di Piala Dunia Qatar 2022, setelah “Seleção” tersingkir dari turnamen tersebut di babak perempat final juga, akibat kekalahan dari Kroasia melalui adu penalti, meskipun Neymar mencetak gol di babak perpanjangan waktu, sebelum harapan Brasil pupus dalam adu penalti.

Sedangkan pada edisi 2026, tragedi itu terulang kembali dengan cara yang lebih pahit, setelah perjalanan Brasil kali ini berakhir di babak 16 besar di tangan Norwegia, sehingga Neymar kembali meneteskan air mata, dan melanjutkan rangkaian akhir yang menyedihkan yang selalu mengikutinya di setiap edisi Piala Dunia yang ia ikuti, sehingga turnamen paling bergengsi di dunia sepak bola ini menjadi saksi atas momen-momen paling menyakitkan dalam karier internasionalnya.