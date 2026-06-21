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Video: Menangis dalam pelukannya di hadapan jutaan orang... Fozinia memeluk ibunya setelah perjalanan yang penuh penderitaan

Uruguay vs Cape Verde
Uruguay
Cape Verde
World Cup
Vozinha
Uruguay
Tanjung Verde
AS

Kisah yang menginspirasi

Kiper tim nasional Cape Verde, Fozinha, mengalami momen kemanusiaan yang mengharukan setelah bertemu dengan ibunya yang tidak bisa menyaksikan penampilannya yang legendaris melawan Spanyol akibat masalah visa Amerika Serikat, sebelum pihak berwenang turun tangan untuk menyelesaikan krisis tersebut dan memungkinkannya bertemu sang kiper.

Situs web Prancis “RMC” mempublikasikan sebuah video mengharukan yang memperlihatkan kiper berusia 40 tahun itu berjalan menuju tribun untuk memeluk ibunya, sebelum kembali ke lapangan dengan air mata berlinang, dalam adegan yang menggambarkan sisi kemanusiaan Piala Dunia 2026.

Fuzinia mendadak menjadi bintang dunia dalam semalam berkat penampilannya yang luar biasa dalam pertandingan imbang tanpa gol melawan “La Roja”, di mana ia menampilkan penampilan luar biasa yang menyelamatkan negaranya dari kekalahan telak di hadapan salah satu raksasa sepak bola dunia, sehingga jumlah pengikutnya di Instagram melonjak menjadi 14,9 juta, melampaui bintang Jerman Manuel Neuer yang hanya memiliki 14,7 juta pengikut.

World Cup
Uruguay crest
Uruguay
URU
Cape Verde crest
Cape Verde
CPV

Meskipun mengalami lonjakan popularitas yang pesat dan dukungan besar dari para penggemar, ketidakhadiran ibunya di tribun tetap mengganggunya, sebelum pihak berwenang Amerika Serikat turun tangan untuk menyelesaikan kendala administratif yang menghalanginya masuk ke Amerika Serikat, sehingga ia dapat bertemu putranya di Miami dan memberinya dukungan moral yang sangat dirindukannya di awal turnamen.

Kiper asal Cape Verde ini bersiap menghadapi Uruguay pada Senin tengah malam, dengan membawa dukungan ibunya dari tribun penonton kali ini di dalam hatinya, dalam upaya untuk mengulangi prestasinya dan memimpin negaranya menuju kejutan baru di panggung dunia.

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