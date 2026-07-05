Video: Memukau dunia di Piala Dunia... Suporter Cape Verde menyambut timnya dengan "sambutan layaknya pahlawan"

Delegasi tim nasional Cape Verde disambut meriah saat kembali dari Amerika Serikat, setelah berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026.

Timnas Cape Verde mengakhiri perjalanan mereka di Piala Dunia dengan kepala tegak, setelah bertanding melawan Argentina dalam pertandingan seru yang berakhir dengan kemenangan juara dunia tersebut 3-2 setelah perpanjangan waktu, padahal tim dari kepulauan tersebut sempat hampir menciptakan salah satu kejutan terbesar di turnamen tersebut.

Ribuan penggemar berkumpul di bandara untuk menyambut tim Cape Verde setelah partisipasi bersejarah pertama mereka di Piala Dunia Sepak Bola.

Para pemain muncul di atas bus terbuka di tengah kerumunan yang menyambut mereka seolah-olah mereka pulang dengan membawa gelar juara.

Meskipun tersingkir di babak 32 besar, tim ini telah merebut hati dunia dan para pemain kembali ke tanah air sebagai pahlawan sejati.

Timnas Cape Verde menampilkan performa heroik di Piala Dunia, dengan bermain imbang tanpa gol melawan Spanyol dan Arab Saudi, kemudian menahan Uruguay dengan skor 2-2, sebelum akhirnya kalah tipis dari Argentina.







