Naif Masoud, pemain klub Al Ahli Arab Saudi, mengejutkan rekan-rekannya dan staf teknis saat rombongan tim berada di hotel tempat menginap, dalam persiapan menghadapi Mamelodi Sundowns dari Afrika Selatan pada Sabtu malam, dalam ajang Piala Dunia Antarklub.

Usai menyantap makan malam, Naif Masoud memutuskan untuk memanfaatkan keberadaan sebuah piano di dalam hotel dan menyuguhkan sebuah pertunjukan musik dadakan di hadapan rekan-rekannya, dalam momen yang dengan cepat berubah menjadi suasana penuh kekaguman dan takjub di antara mereka yang hadir.

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Begitu duduk di depan piano, pemain Al Ahli itu mulai bermain di tengah keterkejutan rekan-rekannya, yang tidak menyangka sang pemain memiliki keterampilan musik seperti ini, hingga tempat itu berubah menjadi panggung kecil, jauh dari suasana persiapan menghadapi laga yang dinanti.

Naif Masoud tidak hanya bermain piano, tetapi juga memutuskan untuk menambahkan nyanyian dalam penampilannya, sehingga ia tampil mengesankan setelah menyuguhkan aksi yang mengungkap bahwa ia memiliki bakat lain di luar sepak bola, di tengah antusiasme besar dari mereka yang berada di hotel.

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Sang pemain memukau para hadirin dengan kualitas suaranya serta caranya bermain dan bernyanyi, hal yang mendorong sejumlah pemain Al Ahli, anggota staf teknis, dan para pekerja hotel untuk mengeluarkan ponsel mereka dan mengabadikan momen tersebut, di tengah kekaguman yang menyelimuti semua orang.

Penampilan spontan Naif Masoud pun berubah menjadi momen lucu dan istimewa di kamp Al Ahli sebelum menghadapi Sundowns, setelah pemain tim itu mencuri sorotan dengan bakat yang tak terduga, sembari menanti agar ia melanjutkan penampilan mengesankannya, tetapi kali ini di dalam lapangan pada laga yang dinantikan.