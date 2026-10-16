Trabzonspor tidak hanya meraih kemenangan dramatis 4-2 di markas klub Finlandia KuPS pada laga pembuka Liga Konferensi Eropa, tetapi para pendukungnya juga meninggalkan jejak lain, hanya saja kali ini jejak tersebut akan membuat klub menanggung tagihan finansial dan sanksi yang menanti dari otoritas sepak bola Eropa.

Menyusul kerusuhan yang terjadi dalam pertandingan di Stadion Tammela, Kota Tampere, lembaga penyiaran radio dan televisi resmi Finlandia, Yle, mengungkap laporan mengejutkan terkait kerusakan yang dialami permukaan lapangan akibat kembang api dan flare yang dinyalakan para pendukung klub Turki tersebut.

Bekas terbakar dan kursi hancur

Menurut laporan yang dipublikasikan situs Turki "61saat", flare yang dinyalakan pendukung Trabzonspor di tribune dan sebagian di antaranya dilempar ke lapangan menyebabkan munculnya bekas terbakar yang jelas pada rumput sintetis Stadion Tammela, khususnya di bagian depan tribune tamu tempat para suporter Trabzon berkumpul. Kerusakan juga menimpa sejumlah kursi di sektor yang sama.

Trabzon yang akan membayar

Dalam pernyataan resmi kepada media Finlandia, Toni Hevonkorpi, manajer Stadion Tammela, menyatakan bahwa kerusakan itu tidak parah, namun perbaikan tetap diperlukan dan tidak bisa dihindari.

Hevonkorpi menjelaskan bahwa sebagian kecil rumput sintetis akan diperbaiki dan kursi-kursi yang rusak akan diganti, sembari menyebut bahwa pekerjaan pemeliharaan itu bisa diselesaikan hanya dalam satu hari kerja.

Soal biaya, pejabat Finlandia itu mengatakan angka pastinya akan ditentukan setelah perbaikan selesai, tetapi ia memperkirakan jumlahnya berada di kisaran beberapa ribu euro, dengan menegaskan bahwa "biaya perbaikan akan dibebankan kepada klub Trabzonspor melalui Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA)".

Perilaku yang disayangkan

Meski merasa tidak senang, manajer stadion itu memuji atmosfer secara umum dengan mengatakan: "Stadion benar-benar penuh dan atmosfer sepak bola yang luar biasa tercipta, penyelenggaraan secara umum berjalan sukses, tetapi insiden yang disebabkan para pendukung tim tamu sangat disayangkan."

Hevonkorpi menenangkan publik Finlandia dengan menyatakan bahwa kerusakan tersebut tidak akan menghalangi berlangsungnya pertandingan berikutnya di stadion yang sama antara Ilves dan SJK, karena bekas terbakar hanya terbatas pada area kecil dan pertandingan bisa tetap digelar bahkan sebelum perbaikan selesai.

Peringatan yang tak didengar

Ironisnya, peristiwa ini terjadi meski ada peringatan resmi yang dikeluarkan klub Trabzonspor sendiri pada 14 Oktober, sebelum pertandingan, yang memperingatkan para pendukungnya agar tidak menggunakan flare dan petasan, dengan menegaskan bahwa klub sudah menghadapi kasus-kasus disipliner yang sedang berjalan dengan UEFA, dan bahwa pelanggaran semacam itu dapat berujung pada sanksi berat hingga penutupan stadion.

Meski sudah ada peringatan, pertandingan terhenti beberapa menit akibat asap tebal dan benda-benda yang dilempar, sehingga kemenangan di atas lapangan berubah menjadi tagihan tambahan yang menanti klub Turki itu di meja komisi disiplin di Nyon.



