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Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Video: Memanfaatkan kesalahan fatal... Haaland mencetak dua gol pertamanya di Piala Dunia saat bertanding di Irak

Iraq vs Norway
Iraq
Norway
World Cup
E. Haaland
Irak
Norwegia
AS

Mesin pencetak gol Haaland tak pernah berhenti

Erling Haaland, bintang tim nasional Norwegia, membuka catatan golnya di Piala Dunia dengan mencetak dua gol ke gawang tim nasional Irak dalam pertandingan pertamanya di turnamen ini.

Haaland mencetak gol pertamanya pada menit ke-29 dalam pertandingan melawan Irak yang digelar pada dini hari Rabu ini di Stadion Gillette, Boston, Amerika Serikat, dalam laga pembuka Grup 9.

Bintang Manchester City itu mengonversi umpan silang yang akurat dengan kakinya ke dalam gawang di tengah kelengahan pertahanan tim nasional Irak.

Kemudian, ia kembali mencetak gol kedua dua menit sebelum akhir babak pertama, memanfaatkan kesalahan fatal kiper Jalal Hassan, yang terlambat menghalau bola di depan gawang.

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Menurut situs “Opta”, Haaland telah mencetak gol dalam 11 pertandingan resmi terakhirnya bersama timnas Norwegia sejak November 2024.

“Squadra” melaporkan bahwa Haaland mencetak gol dalam pertandingan perdananya di Liga Champions, Bundesliga, Liga Inggris, dan Piala Dunia.

Haaland pun menjadi pemain Norwegia pertama yang mencetak dua gol dalam satu pertandingan di Piala Dunia, menurut “Stats Foot”.

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