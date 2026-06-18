Tim nasional Kolombia memanfaatkan dengan sangat baik hasil imbang (1-1) yang dialami Portugal melawan Republik Demokratik Kongo, dan berhasil meraih kemenangan atas Uzbekistan (3-1), dini hari Kamis ini, dalam rangkaian pertandingan putaran pertama Grup 11 Piala Dunia 2026.

Luis Díaz, bintang Bayern München, memimpin timnas Kolombia meraih kemenangan yang menegangkan dengan mencetak satu gol dan memberikan satu assist, sehingga tim Amerika Latin ini memuncaki klasemen grup dengan raihan 3 poin, sementara tim Asia yang berpartisipasi di Piala Dunia untuk pertama kalinya itu berada di posisi terbawah tanpa raihan poin.

Kolombia membuka skor pada menit ke-40 melalui Victor Muñoz, bek kanan Crystal Palace, yang menerima umpan panjang brilian dari Luis Díaz, lalu mencetak gol dengan tendangan voli satu sentuhan.

Uzbekistan menyamakan kedudukan pada menit ke-60 melalui Abbasbek Fayzulaev yang memanfaatkan bola pantul dari kiper Camilo Vargas, mencetak gol pertama bagi timnas negaranya dalam sejarah Piala Dunia.

Kebahagiaan Uzbekistan atas hasil imbang tersebut tidak berlangsung lama, karena Luis Díaz kembali mencetak gol lima menit kemudian dan mencatatkan gol kedua Kolombia melalui tendangan akurat dari dalam kotak penalti; kiper Uzbekistan berusaha menahannya namun gagal.

Beberapa saat sebelum pertandingan berakhir, tepatnya pada menit ke-90+9, pemain pengganti Jaminton Campaz memastikan kemenangan Kolombia dengan mencetak gol ketiga melalui sundulan keras.

Kolombia akan bertanding di babak kedua melawan Republik Demokratik Kongo pada Rabu dini hari mendatang, sementara mereka akan berhadapan dengan Portugal pada penutup babak penyisihan grup pada Minggu dini hari, 28 Juni mendatang.







