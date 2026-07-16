Video: Meludahi dan menginjak... Suporter Argentina menghina bendera Inggris di salah satu alun-alun paling terkenal di Amerika

Para pendukung Argentina terus mengejek rekan-rekan mereka dari Inggris, setelah pertandingan antara kedua tim di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Timnas Argentina lolos ke final Piala Dunia 2026, setelah mengalahkan Inggris dengan skor 2-1, Rabu kemarin, di Stadion Atlanta, pada babak semifinal.

Pertandingan tersebut diwarnai beberapa insiden kontroversial, terutama dari para pendukung Argentina yang sengaja meneriakkan ejekan terhadap Inggris saat lagu kebangsaan timnas Inggris dikumandangkan, dengan meneriakkan: “Siapa yang tidak melompat, dia orang Inggris.”

Namun, suporter Argentina tidak berhenti sampai di situ saja. Stasiun radio Prancis “Radio Monte Carlo” menyiarkan sebuah video yang memperlihatkan mereka dengan sengaja menghina bendera Inggris di salah satu alun-alun paling terkenal di Amerika Serikat.

Video tersebut memperlihatkan para pendukung Argentina di Times Square, tengah Manhattan, Kota New York, yang meletakkan bendera Inggris di tanah; beberapa di antaranya bahkan meludahi bendera tersebut, sebelum mereka semua berkumpul di sekelilingnya untuk menginjak-injaknya dengan kaki mereka.

Hal ini terjadi di tengah kontroversi yang melingkupi pertandingan tersebut bahkan sebelum dimulai, terutama mengingat ketegangan politik antara kedua negara akibat perang di Kepulauan Falkland sejak tahun 1982.