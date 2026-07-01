Video: Meksiko memecahkan rekor setelah 64 pertandingan... dan Kenyonis mengikuti jejak sang legenda

Tim nasional Meksiko menunjukkan keunggulannya atas Ekuador, setelah menutup babak pertama dengan keunggulan dua gol tanpa balas dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada Rabu pagi ini di Stadion Azteca, Mexico City, dalam rangka babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Pertandingan ini menandai pencapaian sejumlah rekor bersejarah bagi tim tuan rumah Meksiko dan sejumlah pemainnya, pada malam yang mungkin akan tercatat dalam sejarah Piala Dunia.

Dua gol Meksiko dicetak oleh Julián Quiñones dan Raúl Jiménez.

Menurut Opta, timnas Meksiko unggul lebih dari satu gol pada babak pertama pertandingan Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, dalam pertandingan ke-64 sepanjang partisipasinya di turnamen tersebut.

Sementara itu, akun Master Sheep menegaskan bahwa penyerang Keniounis menjadi pemain Meksiko kedua yang mencetak 3 gol atau lebih dalam satu edisi Piala Dunia, setelah legenda Luis Hernández, yang mencetak 4 gol di Piala Dunia 1998.

Jaringan Opta mencatat bahwa Kenyonis sejauh ini telah berkontribusi dalam 4 gol selama Piala Dunia 2026, setelah mencetak 3 gol dan memberikan satu assist, sehingga menyamai rekor pemain Meksiko dengan kontribusi gol terbanyak dalam satu edisi turnamen, yang sebelumnya dipegang oleh Luis Hernández pada edisi 1998, berdasarkan catatan yang tersedia sejak tahun 1966.

Opta menambahkan bahwa Kenyonis juga menjadi pemain Meksiko kedua yang mencetak satu gol dan memberikan satu assist dalam satu pertandingan di babak gugur Piala Dunia, setelah Manuel Negrete, yang mencatatkan prestasi ini saat melawan Bulgaria di Piala Dunia 1986.

Di sisi lain, pemain muda Gilberto Mora mencuri perhatian setelah menjadi starter pada usia 17 tahun dan 259 hari, sehingga menjadi, menurut Opta, pemain termuda kedua yang menjadi starter dalam babak gugur sepanjang sejarah Piala Dunia, di belakang legenda Brasil Pelé, yang berusia 17 tahun dan 239 hari saat bermain melawan Wales pada edisi 1958.

Mister Sheph juga menjelaskan bahwa Mora naik ke peringkat kedua dalam daftar historis pemain termuda yang menjadi starter di babak gugur Piala Dunia, mengungguli nama-nama terkenal seperti Gavi dari Spanyol, De Harder dari Belanda, Giuseppe Bergomi dari Italia, Inggris Michael Owen, dan Maroko Bilal El Khannous, untuk terus menorehkan sejarah bersama tim nasional Meksiko di Piala Dunia 2026.