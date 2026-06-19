Video... Meksiko Jadi Tim Pertama yang Lolos ke Kualifikasi Piala Dunia Berkat Kesalahan Fatal Korea

Tim nasional Meksiko menjadi tim pertama yang lolos ke babak gugur Piala Dunia 2026, berkat kemenangan tipis atas tim tamu Korea Selatan (1-0), Jumat pagi waktu Greenwich, dalam pertandingan Grup 1.

Di Stadion Guadalajara, gol tunggal dalam pertandingan tersebut dicetak oleh Luis Romo pada menit ke-50, setelah kesalahan fatal yang dilakukan kiper Korea Selatan, Kim Se-gyu, yang menangkap bola namun bola tersebut terlepas dari tangannya setelah bertabrakan dengan salah satu rekan setimnya, sehingga pemain Meksiko tersebut berhasil memasukkannya ke gawang.

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Dengan kemenangan ini, tuan rumah mengumpulkan 6 poin dan memuncaki klasemen grup, sementara Korea Selatan tetap di posisi kedua dengan 3 poin.

Ceko berada di posisi ketiga dengan satu poin, unggul selisih gol atas Afrika Selatan yang berada di dasar klasemen, setelah keduanya bermain imbang 1-1.

Babak pertama berlangsung dengan permainan yang hati-hati dari kedua tim, namun pembukaan babak kedua dengan gol Luis Romo memanaskan suasana, terutama pada menit-menit akhir yang diwarnai serangkaian serangan bertubi-tubi dari Korea Selatan, sementara Meksiko membangun tembok pertahanan dan mencoba melancarkan serangan balik.

Namun, skor tetap tidak berubah hingga akhir pertandingan, sehingga Meksiko memastikan tempatnya di babak 32 besar Piala Dunia, di tengah kegembiraan dan perayaan besar-besaran dari para pendukung di Stadion Guadalajara.



