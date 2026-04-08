Video.. Medhat Shalabi mengkritik Al Ahly Mesir: Apa yang terjadi sungguh memalukan.. Lihatlah Al Ahly Jeddah

Jurnalis Medhat Shalabi melancarkan serangan keras terhadap Al Ahly setelah insiden dalam pertandingan melawan Ceramica Cleopatra, yang mempertemukan kedua tim pada Selasa kemarin, dalam Liga Mesir.

Pada menit-menit akhir, terjadi sentuhan tangan terhadap pemain Ceramica Cleopatra, namun wasit menolak memberikan tendangan penalti dan tetap pada keputusannya setelah meninjau ulang insiden tersebut melalui teknologi video.

Keputusan wasit tersebut memicu kemarahan para pemain dan staf Al Ahly, yang langsung memprotesnya dengan keras setelah peluit akhir dibunyikan. Kiper Mohamed El Shenawy pun diusir dari lapangan, sementara pemain lain mendapat kartu kuning.

Dalam wawancara televisi, Shalabi mengatakan: "Saya berbicara demi kepuasan Allah, dan saya bersumpah demi Allah, di kepala saya tidak ada Al-Ahly, Zamalek, atau klub mana pun sama sekali, karena kita akan bertemu Allah."

Dia melanjutkan: "Apa yang terjadi setelah pertandingan Al-Ahly dan Ceramica adalah sebuah lelucon. Setelah pertandingan, anggota dewan direksi Sayed Abdel Hafiz turun dari tribun utama ke lapangan untuk memprotes dengan cara tertentu, dan hal itu belum pernah terjadi dalam sejarah Al-Ahly. Ada manajer sepak bola yang bisa berbicara."

Dia menambahkan: "Kemudian Adel Mustafa berlari ke lapangan, saya merasa takut, lalu El Shenawy juga berlari, dan ada yang mengatakan wasit melontarkan kata-kata kasar... Perilaku yang tidak pantas."

Shalabi melanjutkan: "Liga adalah komoditas yang mendatangkan uang, dan ketika Anda memasarkannya dengan cara seperti ini, Anda berdampak negatif pada nilai komoditas tersebut."

Medhat Shalabi kemudian beralih membicarakan Liga Saudi, di mana ia berkata: "Hari ini, pertandingan Al-Ahli Jeddah mengalami situasi yang hampir sama, ada keraguan soal tendangan penalti dan wasit mengatakan tidak.. Setelah wasit meniup peluit akhir, apakah kalian melihat apa yang terjadi?.. Apakah para pemain menyerbu wasit? Apakah polisi turun untuk melindungi wasit dari serangan?"

Dia menambahkan: "Al-Ahli Jeddah sedang bersaing, dan pertandingan melawan Al-Fayha berakhir imbang 1-1. Wasit pergi untuk memeriksa apakah itu tendangan penalti atau tidak. Setelah peluit akhir dibunyikan, Matias Jaissle, pelatih Al-Ahli Jeddah, mendekatinya sendirian, tersenyum, lalu mulai berbicara dengan wasit."

Dia mencatat: "Yaisle meletakkan tangannya di bahu wasit, dan wasit itu menatapnya lalu menarik tangannya. Kami tidak melihat para pemain menyerbu, upaya penyerangan, atau anggota dewan direksi turun ke lapangan, dan hal ini tidak pantas terjadi di stadion kami."

Dia melanjutkan: "Apa yang terjadi merendahkan nilai Liga Mesir. Jika saya mengomentari pertandingan itu, saya akan mengatakan itu adalah tendangan penalti, tetapi hal itu tidak mengalihkan perhatian kita dari masalah yang sebenarnya."

Dia menyimpulkan: "Di awal musim, setelah Al-Ahly melakukan banyak transfer, saya sudah menegaskan bahwa mereka akan menjadi yang terkuat. Oleh karena itu, tidak pantas jika mereka tertinggal satu gol dari Ceramica, lalu bermain imbang, sementara lawan mereka membuang dua peluang gol yang pasti, dan kemudian tim Merah itu malah mengeluh soal tendangan penalti."

