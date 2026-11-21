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Napoli kembali ke jalur kemenangan di Serie A usai menaklukkan Torino 1-0 pada Sabtu malam dalam lanjutan pekan ke-12. Hasil ini mengakhiri periode hasil yang naik turun, yang diwarnai kekalahan dari Juventus dan Porto serta hasil imbang melawan Lazio. Napoli pun memetik tiga poin penting dalam perjalanannya di kompetisi ini sekaligus memperkuat posisinya dalam persaingan papan atas.

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Napoli memulai laga dengan tampil menyerang, dan Scott McTominay nyaris membuka skor pada menit kelima setelah membawa bola ke dalam kotak penalti dan melepaskan tembakan, tetapi bola melebar tipis di sisi tiang gawang. Tuan rumah kemudian mendapatkan sepak pojok pada menit ketujuh yang berujung pada upaya McTominay, namun tidak mengancam gawang Torino. Pada menit kesepuluh, Napoli menciptakan peluang berbahaya lewat serangan cepat yang dimotori McTominay. Ia mengirim bola kepada Matteo Politano yang langsung melepaskan tembakan, tetapi kiper Lucas Perri mampu menepisnya, sebelum McTominay gagal memanfaatkan bola muntah di tengah adangan para bek Torino.

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De Bruyne Masuk dalam Keadaan Terpaksa

Napoli kemudian terpaksa melakukan pergantian lebih awal pada menit ke-13 setelah Antonio Vergara mengalami cedera, dan Kevin De Bruyne masuk menggantikannya. Napoli terus menekan, dan Perri menggagalkan tembakan McTominay pada menit ke-17, sebelum kembali mematahkan upaya Rasmus Hojlund pada menit ke-27, setelah penyerang asal Denmark itu berhasil mengatasi para bek dan melepaskan tembakan di dalam kotak penalti.

Pada menit ke-38, Hojlund melompat menyambut umpan silang Leonardo Spinazzola, tetapi sundulannya melambung di atas mistar. Bek Torino juga menghalau sundulan De Bruyne pada menit ke-40.

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Menjelang turun minum, Torino nyaris mencuri gol keunggulan ketika Rolando Mandragora melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-45, tetapi bola membentur mistar dan memantul kembali ke lapangan. Babak pertama pun berakhir imbang tanpa gol, meski Napoli lebih unggul dalam jumlah peluang.

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Memasuki babak kedua, Torino melakukan pergantian dengan memasukkan Nikola Vlasic menggantikan Daniel Bragança, dan permainan tim tamu perlahan membaik. Pada menit ke-53, pemain asal Maroko Zakaria Aboukhlal mendapat peluang usai bergerak di dalam kotak penalti, tetapi tembakannya melebar dari gawang, sebelum Nikola Vlasic menyia-nyiakan peluang lain pada menit ke-54.

Napoli membalas lewat tembakan McTominay pada menit ke-55 yang diamankan Perri, lalu sang kiper juga menghalau tendangan bebas Mandragora pada menit ke-57. Napoli melakukan dua pergantian pada menit ke-58 dengan memasukkan Mathías Olivera dan Noa Lang untuk menggantikan Rafa Marín dan Spinazzola, kemudian terus menekan demi mencari gol keunggulan.

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Gol yang Disahkan VAR

Momen penentu datang pada menit ke-73, ketika Lang mengirim bola kepada McTominay di luar kotak penalti. Gelandang asal Skotlandia itu melepaskan tembakan keras mendatar dengan kaki kanannya yang menggetarkan jala, memberi Napoli keunggulan setelah tinjauan VAR memastikan gol tersebut sah.

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Torino berusaha bangkit di menit-menit akhir dengan menambah daya gedor, sementara Frank Anguissa menerima kartu kuning pada menit ke-76.

Tim tamu nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan Duván Zapata pada menit ke-85, tetapi bola melayang jauh dari gawang. Napoli pun mempertahankan keunggulannya hingga peluit panjang dan meraih kemenangan yang mengangkat koleksi poinnya menjadi 18 di peringkat ketujuh, sementara Torino tertahan dengan 14 poin di peringkat ke-12.

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