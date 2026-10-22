Penyerang Real Madrid asal Prancis, Kylian Mbappe, menilai bahwa kesedihan rekan setimnya asal Brasil, Vinicius Junior, adalah hal yang wajar, seraya menegaskan bahwa hal itu berasal dari keinginannya untuk memberikan yang terbaik bagi klub ibu kota tersebut.

Vinicius kembali menampilkan performa yang kurang meyakinkan dalam kemenangan timnya atas Leipzig (4-1), Rabu malam, di Stadion Santiago Bernabeu, pada pekan ketiga fase liga Liga Champions Eropa.

Vinicius turun sebagai starter, tetapi pelatih Jose Mourinho memutuskan untuk menggantinya pada menit ke-70 dengan rekannya, Yan Diomande, yang menciptakan satu gol dan mencetak satu gol lainnya hanya dalam 20 menit.

Vinicius Junior meninggalkan lapangan dengan kepala tertunduk, di tengah teriakan kemarahan dari para suporter Real Madrid, akibat menurunnya performanya sejak awal musim ini.

Mbappe ditanya mengenai Vinicius setelah laga melawan Leipzig, dan menjawab melalui jaringan "Movistar": "Tidak masalah. Bagus bahwa Vinicius merasa sedih karena ia ingin memberikan banyak hal bagi tim dan para suporter. Ia harus tetap tenang dan bangga pada dirinya sendiri. Ia pemain hebat yang memiliki bakat besar."

Ia juga menganalisis situasi pribadinya dan mengakui bahwa dirinya perlu berkembang, menambahkan dalam pernyataan yang dikutip surat kabar "Marca": "Saya baik-baik saja. Saya bisa berbuat lebih. Saya termasuk pemain yang selalu perlu mengerahkan upaya lebih. Hal itu tidak pernah cukup bagi pemain seperti saya."

Pemain asal Prancis itu juga mengomentari kemenangan ketiga Real Madrid di Liga Champions Eropa dengan mengatakan: "Kami tahu bahwa setiap poin penting untuk mencapai delapan posisi teratas. Kami harus memenangkan sebanyak mungkin pertandingan; kami telah memenangkan tiga pertandingan."

Terakhir, ia berbicara tentang laga El Clasico yang akan dijalani Real Madrid pada Minggu mendatang melawan Barcelona: "Kami hanya memikirkan pertandingan hari ini. Adapun apa yang akan terjadi pada hari Minggu, kami bisa memikirkannya sekarang. Sebelum itu, tim tidak memikirkan pertandingan hari Minggu."















