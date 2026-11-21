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Real Madrid lolos dari jebakan Celta Vigo setelah membalikkan ketertinggalan satu gol menjadi kemenangan dramatis 2-1 pada Sabtu malam di Stadion Santiago Bernabeu dalam lanjutan pekan ke-13 LaLiga.

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Los Blancos kesulitan menghadapi tekanan sang tamu sebelum memastikan kemenangan lewat gol telat, sehingga tetap membuntuti Barcelona dalam perburuan puncak klasemen.

Sebelum laga dimulai, Real Madrid menggelar upacara penghormatan yang mengharukan untuk mengenang Jesus de Miguel, yang meninggal dunia secara tragis akibat benturan keras dalam sebuah pertandingan.

Laga ini juga menandai kembalinya Vinicius Junior ke skuad setelah pemain asal Brasil itu menuntaskan skorsing empat pertandingan akibat kartu merah saat melawan Villarreal. Namun, ia memulai laga dari bangku cadangan sebelum turun di babak kedua.

Celta Vigo langsung mengejutkan tuan rumah sejak menit keenam dengan memanfaatkan ruang di lini belakang Real Madrid. Moriba mengirim umpan terobosan kepada Galan, yang kemudian meneruskannya ke pemain asal Swedia, Swedberg, di sisi kanan kotak penalti.

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Swedberg lalu melepaskan umpan silang akurat kepada Duran, yang dengan mudah menceploskan bola ke gawang. Gol itu membawa tim asal Galicia unggul sekaligus menambah kepercayaan diri mereka menghadapi lawannya.

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Real Madrid berusaha membalas dengan cepat, dan peluang terbaik mereka datang dari kaki pemain asal Prancis, Kylian Mbappe. Tembakannya melebar tipis di sisi tiang, sebelum ia mendapat kesempatan emas untuk menyamakan kedudukan pada menit ke-36. Mbappe dijatuhkan di dalam kotak penalti oleh Javi Rodriguez, dan wasit pun menunjuk titik putih untuk tuan rumah.

Namun, penyerang asal Prancis itu secara aneh gagal mengeksekusinya setelah bola melambung di atas mistar, sehingga timnya kehilangan kesempatan untuk bangkit sebelum turun minum.

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Celta Vigo terus menunjukkan keunggulan mereka di sejumlah periode pertandingan, sementara Real Madrid kesulitan menembus pertahanan sang tamu. Titik balik akhirnya datang pada menit ke-66, ketika Los Blancos merebut bola dan melancarkan serangan cepat. Mbappe dengan cermat mengoper bola kepada Jude Bellingham, yang melepaskan tembakan keras tanpa mampu dibendung kiper Radu. Bola bersarang di gawang dan mengembalikan laga ke titik awal dengan skor 1-1.

Masuknya Vinicius Junior pada menit ke-66 membuat lini serang Real Madrid semakin hidup dan cepat, dan tim pun mulai meningkatkan tekanan demi mencari gol kemenangan.

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Bintang asal Brasil itu hadir di momen krusial. Ia mengirim umpan silang ke dalam kotak penalti yang sempat ditangani kiper Radu, sebelum bola memantul ke hadapan Carlos Espi. Espi menyambarnya dengan kaki kanan ke dalam gawang pada menit ke-85, membawa tuan rumah unggul di tengah sorak-sorai pendukung di Bernabeu.

Berkat gol Espi, yang didatangkan Real Madrid dari Levante pada musim panas lalu, Los Blancos berhasil terhindar dari hasil buruk yang mengancam posisi mereka dalam persaingan liga, meski penampilan mereka belum sesuai harapan.

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Di sisi lain, Celta Vigo harus pulang tanpa poin setelah nyaris meraih hasil positif melawan salah satu kandidat kuat juara.

Real Madrid kini mengoleksi jumlah poin yang sama dengan Barcelona dan untuk sementara tetap berada di peringkat kedua, sembari menunggu laga tim Catalan tersebut melawan Villarreal pada Minggu siang, yang memberi Barcelona peluang untuk kembali memimpin klasemen sendirian.