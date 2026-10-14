Bintang Prancis Kylian Mbappe melanjutkan tradisi mencetak sejarah di Liga Champions, setelah mencetak gol dengan kostum Real Madrid melawan Roma, Rabu malam ini, dalam pekan kedua fase liga musim ini, pada penampilannya yang ke-100 di kompetisi antarklub Eropa tersebut.

Mbappe mencetak gol Real Madrid pada menit ke-25 pertandingan melalui tembakan keras dari luar kotak penalti, sehingga ia merayakan laga ke-100 di Liga Champions dengan cara terbaik yang mungkin dilakukan.

Dengan gol tersebut, striker Prancis itu menambah koleksinya menjadi 72 gol di ajang ini, melewati legenda Real Madrid Raul Gonzalez yang mencetak 71 gol, sehingga ia kini menempati posisi kelima sendirian dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah kompetisi, menurut statistik jaringan "Stats du Foot".

Di atas Mbappe dalam daftar tersebut terdapat bintang Portugal Cristiano Ronaldo, pemegang rekor dengan 140 gol, Lionel Messi dari Argentina dengan 129 gol, Robert Lewandowski dari Polandia dengan 109 gol, serta Karim Benzema dari Prancis dengan 90 gol.

Pencapaian bintang Real Madrid itu tidak berhenti pada melewati Raul, karena sebuah statistik yang dipublikasikan oleh Mister Chip asal Spanyol mengungkap bahwa hanya dua pemain yang mencetak gol lebih banyak dari Mbappe pada 100 pertandingan pertama mereka di Liga Champions.

Lewandowski mencetak 81 gol pada 100 laga pertamanya di kompetisi ini, sementara Messi mengemas 77 gol, berbanding 72 gol milik Mbappe, yang terus memperkuat posisinya di antara para pencetak gol paling menonjol dalam sejarah kompetisi tersebut.

Pemain kedelapan yang mencetak gol di laga ke-100

Menurut statistik lain yang dipublikasikan Mister Chip, Mbappe menjadi pemain kedelapan yang mencetak gol pada penampilannya yang ke-100 di Liga Champions.

Daftar tersebut memuat nama-nama besar, yaitu Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Andrea Pirlo, Toni Kroos, Robert Lewandowski, dan Antoine Griezmann, sebelum Mbappe bergabung dengan mereka lewat golnya dalam laga melawan Roma hari ini.