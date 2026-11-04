Sebuah pertandingan sepak bola di Brasil masuk ke dalam Guinness World Records setelah menyaksikan 51 kartu merah.

Surat kabar "Marca" menyebutkan bahwa pertandingan antara Uberlandia melawan Mamore dalam turnamen negara bagian Minas Gerais Brasil U-20 berakhir dengan pengusiran 51 pemain.

Pertandingan terhenti pada menit ke-54 setelah terjadi perkelahian hebat yang melibatkan hampir semua orang yang berada di lapangan.

Angka ini melampaui rekor dunia yang tercatat di Guinness World Records sebanyak 36 kartu merah, yang sebelumnya tercatat dalam sebuah pertandingan sepak bola di Argentina pada tahun 2011.

Pertandingan berikutnya JPN Friendlies 05.15 BRA

Pertandingan tersebut, yang merupakan leg pertama semifinal turnamen Minas Gerais Divisi Dua U-20, tidak dilanjutkan.

Gambar-gambar yang beredar di media sosial dengan jelas memperlihatkan bahwa perkelahian, yang dimulai pada menit ke-54, terjadi di dekat bangku cadangan tim Uberlandia, di mana para pemain dan anggota staf dari kedua tim saling melontarkan makian dan pukulan, bahkan para pemungut bola pun ikut terlibat dalam perkelahian.

Situasi meledak setelah Mamore mencetak gol sehingga skor menjadi 1-3. Menurut surat kabar Brasil "O Tempo", Davi Fernandes Bitencourt saat itu melakukan gerakan provokatif ke arah bangku cadangan tim Uberlandia, dan hal itu diikuti oleh kekacauan besar.

Wasit mengakhiri pertandingan dengan mengusir 51 orang: 43 pemain dan delapan anggota staf teknis.

Sementara itu, Stadion Parque do Sabia berubah menjadi puing-puing meskipun ada intervensi dari Polisi Militer Minas Gerais.

Manajer stadion melaporkan kerusakan yang terjadi pada fasilitas dan meminta intervensi polisi.

Menurut laporan tersebut, sekitar 14 pintu mengalami kerusakan, selain bak cuci, keran, pancuran, toilet, loker, kursi kayu, dan kabel listrik. Tandu pasien beserta dua bak jacuzzi juga mengalami kerusakan.