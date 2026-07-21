Bocoran dari dalam ruang ganti timnas Argentina mengungkap sebuah pesan motivasi berapi-api yang disampaikan kiper Emiliano Martinez kepada rekan-rekannya di antara dua babak final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol, dalam upaya membangunkan tim setelah babak pertama yang buruk, di mana Tango gagal melepaskan satu pun tembakan ke gawang.

Menurut sebuah video yang beredar, "Dibu" Martinez berteriak di hadapan rekan-rekannya sambil berkata: "Majulah ke depan. Para pengecut bermain ke belakang. Ayo kita maju.. ayo kita menang," dalam momen ketegangan tinggi yang mencerminkan kekecewaan tim atas penampilan buruk di babak pertama.

Martinez bukan satu-satunya yang mencoba menyulut semangat para pemain, di mana sang kapten Lionel Messi turut angkat bicara dengan kata-kata tajam yang ditujukan kepada rekan-rekannya: "Karakter, kawan-kawan, karakter. Kita selalu memilikinya.. dan sekarang kita kehilangannya?", dalam upaya mengingatkan mereka akan semangat juang yang membawa mereka meraih gelar 2022.

Pesan-pesan motivasi ini datang setelah babak pertama yang buruk bagi Albiceleste, di mana Spanyol menguasai jalannya pertandingan secara penuh dan tidak memberi Argentina peluang nyata untuk mencetak gol, sehingga mendorong sang kiper dan penyerang Inter Miami itu untuk mencoba membangunkan tim dari tidurnya.

Namun meski dengan kata-kata penuh semangat dan upaya putus asa di babak kedua, Argentina gagal membalikkan keadaan atas La Roja, hingga kalah 1-0 di final dan mengubur mimpi mempertahankan gelar, dalam sebuah malam yang mengungkap kerapuhan sang juara dunia di hadapan mesin Spanyol yang terorganisir.