Bintang baru Al Hilal, Gabriel Martinelli asal Brasil, mengungkapkan kebahagiaannya atas kepindahannya ke skuad tim tersebut selama bursa transfer musim panas ini, sekaligus mencatatkan debutnya bersama tim.

Al Hilal mengalahkan Al Shabab dengan skor 2-0, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim, Jumat malam kemarin, di Stadion SHG Arena, pada pekan kelima Liga Roshn Saudi.

Pertandingan tersebut menjadi penampilan pertama Martinelli bersama Al Hilal, hanya 24 jam setelah pengumuman kesepakatan dengannya dari Arsenal, di mana ia bermain menggantikan Sultan Mandash pada menit ke-67, tanpa berhasil mencetak atau menciptakan gol apa pun.

Bintang Brasil itu mengatakan dalam pernyataan yang disiarkan oleh saluran "Al Ekhbariya" Saudi setelah pertandingan berakhir: "Saya sangat senang dengan kemenangan ini, dan tentu saja saya membutuhkan waktu untuk beradaptasi, di negara baru, suasana baru, dan bersama tim serta rekan-rekan yang baru."

Ia menambahkan: "Saya senang berada di sini, ini adalah babak baru dalam hidup saya dan hidup keluarga saya, semua orang di sini bahagia, dan saya sangat bersemangat."

Perlu disebutkan bahwa Martinelli sejak masuk lapangan bermain di posisi sayap kanan, yang bukan posisi favoritnya, sebelum berpindah ke sisi kiri pada menit-menit terakhir, setelah keluarnya sayap asal Belanda, Crysencio Summerville.

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