Video: Martinelli nobatkan Ollie Watkins sebagai raja kebahagiaan di Liga Roshn

Bintang Al Hilal asal Brasil, Gabriel Martinelli, menempatkan rekan setimnya yang berasal dari Inggris, Ollie Watkins, di puncak daftar pemberi assist terbaik pada musim ini di Liga Roshn Arab Saudi.

Al Hilal bertandang ke markas Al Qadsiah, hari Jumat ini, di Stadion Pangeran Mohammed bin Fahd di Dammam, pada pekan kesebelas Liga Roshn.

Martinelli membuka keunggulan bagi Al Hilal pada menit ke-21 pertandingan, setelah menerima umpan mendatar dari Ollie Watkins, lalu melepaskan tembakan yang bersarang di dalam gawang.

Gol tersebut merupakan gol keenam bagi bintang Brasil itu pada musim ini di Liga Roshn Arab Saudi, sekaligus menjadi pertandingan keempat berturut-turut ia mencetak gol di kompetisi tersebut.

Namun, angka terpenting yang diraih Martinelli justru menjadi milik Ollie Watkins yang menjelma menjadi pemain dengan assist terbanyak pada musim ini di Liga Roshn, dengan torehan 5 umpan matang.

Penyerang Inggris itu mengungguli sejumlah pemain yang membuat 4 assist, terutama pemain Portugal Joao Felix, bintang Al Nassr, dan pemain Maroko Mourad Batna, sayap Al Fateh, ditambah Mohammed Abu Al Shamat, bek Al Qadsiah.

Perlu dicatat bahwa Ollie Watkins tampil dengan level yang sangat istimewa sejak kepindahannya ke Al Hilal pada bursa transfer musim panas lalu dari Aston Villa, di mana ia telah tampil dalam 8 pertandingan dan berkontribusi atas 10 gol, mencetak 5 di antaranya serta menciptakan jumlah yang sama.