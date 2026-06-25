Video: Maroko harus puas di posisi kedua meski menghancurkan Haiti... dan laga melawan Belanda mulai terlihat di cakrawala

Tim nasional Maroko memastikan tempatnya di babak 32 besar Piala Dunia 2026, berkat kemenangan telak atas Haiti (4-2) pada Kamis pagi ini, di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, dalam pertandingan putaran ketiga dan terakhir fase grup.

Pertandingan ini diawali dengan penampilan kuat dari Haiti, yang membuka skor melalui gol bunuh diri kiper Maroko, Yassine Bono, pada menit ke-10, setelah bola yang ditendang oleh Leni Joseph dengan tumitnya.

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Ashraf Hakimi menyamakan kedudukan untuk Maroko pada menit ke-39, sebelum Wilson Isidore kembali membawa Haiti unggul dengan mencetak gol kedua pada menit ke-43.

Namun, Singa Atlas menolak tertinggal di akhir babak pertama, di mana Ismail Al-Saybari mencetak gol kedua Maroko pada menit (45+1)

Di babak kedua, timnas Maroko berhasil mencetak dua gol lagi, melalui pemain pengganti Sufyan Rahimi dan Yassin Jassim, secara berturut-turut, pada menit ke-78 dan ke-89, sehingga memastikan kemenangan (4-2) setelah sebelumnya membuang banyak peluang yang sebenarnya bisa memberikan mereka kemenangan yang lebih telak.

Pertandingan yang Dinantikan

Dengan kemenangan ini, “Singa Atlas” menyelesaikan babak penyisihan grup di posisi kedua Grup C, di bawah Brasil yang memuncaki klasemen berdasarkan selisih gol, setelah keduanya mengumpulkan 7 poin.

Timnas Maroko akan bertanding di babak 32 besar melawan juara Grup 6, yang terdiri dari Belanda, Jepang, Swedia, dan Tunisia, sementara Brasil—yang hari ini mengalahkan Skotlandia (3-0)—akan berhadapan dengan runner-up grup yang sama.

Belanda memasuki putaran terakhir sebagai pemuncak grupnya, sehingga menjadi kandidat terkuat untuk menghadapi timnas Maroko di babak berikutnya, asalkan mereka mempertahankan posisi pertama, sementara Jepang berada di peringkat kedua dengan selisih gol (masing-masing mengoleksi 4 poin).



