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Dalam sebuah malam sepak bola yang istimewa, timnas Maroko menegaskan bahwa mereka hanya mengenal satu bahasa, yakni kemenangan, setelah meraih kemenangan besar dan layak atas Nigeria dengan skor 5-1, dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada hari Jumat ini, dalam rangkaian kualifikasi menuju Piala Afrika. Maroko pun membuktikan bahwa mereka berada di jalur yang benar untuk mengamankan tiket lolos, dengan penampilan ofensif yang memanjakan para suporter yang hadir.

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Yassir Zabiri membuka keunggulan pada menit ke-4 untuk Maroko, sebelum sang kapten Achraf Hakimi menambah gol kedua (27), lalu Mohamed Abdul Rahman memperkecil ketertinggalan Niger (41), sebelum Hakimi kembali mencetak gol ketiga (45+3), lalu Youssef En-Nesyri menambahkan gol keempat (77) untuk membawa Maroko meraih kemenangan yang layak.

Timnas Maroko memulai pertandingan dengan kekuatan serangan yang gencar, dan tidak memberi tamunya kesempatan sedikit pun untuk bernapas. Sejak detik-detik pertama, rekan-rekan Achraf Hakimi memaksakan dominasi penuh atas jalannya permainan, dan menekan dengan segenap kekuatan pertahanan Niger, demi mencari gol cepat yang membuka jalan menuju kemenangan nyaman.

Gol pertama datang dengan cepat, ketika penyerang muda Yassir Zabiri berhasil membuka keunggulan pada menit keempat, usai serangan yang terorganisir dan umpan yang matang, membakar antusiasme suporter Maroko, serta menegaskan bahwa pelatih Mohamed Ouahbi benar ketika memberinya kepercayaan untuk memimpin lini serang Maroko dalam laga ini.

Setelah gol itu, timnas Maroko melanjutkan tekanannya, dan menciptakan banyak peluang berbahaya, di tengah penampilan gemilang yang jelas dari trio Brahim Diaz, Bilal El Khannous, dan Abde Ezzalzouli, yang menguras tenaga pertahanan Niger dengan pergerakan cepat dan keterampilan tinggi mereka.

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Pada menit ke-27, giliran sang kapten Achraf Hakimi, yang mencetak gol kedua dengan cara memukau, setelah bergerak maju dari sisi kanan dan melepaskan tembakan keras yang tidak mampu dihalau kiper Niger, menggandakan skor, dan menegaskan bahwa Maroko tidak memberi ampun pada malam ini.

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Namun timnas Niger menolak menyerah, dan berusaha kembali ke dalam pertandingan, serta berhasil memperkecil ketertinggalan pada menit ke-41, ketika Mohamed Abdul Rahman mencetak gol mengejutkan, memanfaatkan kesalahan pertahanan, untuk mengembalikan sedikit harapan bagi timnas Niger sebelum akhir babak pertama.

Menjelang akhir babak pertama, Hakimi kembali berbicara sekali lagi, dengan mencetak gol ketiga pada masa tambahan waktu, setelah serangan balik cepat, menutup babak pertama dengan skor 3-1 untuk keunggulan Maroko, dan praktis menyelesaikan pertandingan sebelum babak kedua dimulai.

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Pada babak kedua, timnas Niger berusaha bangkit, dan pelatih melakukan dua pergantian dengan memasukkan Mohamed Amadou Sabo dan Ali Mohamed El Faz menggantikan Abdoul Khairou Amoustafa dan Oumarou Alio Youssouf, tetapi pertahanan Maroko yang dipimpin Nayef Aguerd, Issa Diop, dan Nassir Mazraoui, serta kiper Yassine Bounou, berhasil menjaga skor dan mengendalikan jalannya permainan.

Pada menit ke-77, Youssef En-Nesyri memberikan pukulan telak bagi timnas Niger, ketika melompat tinggi di dalam kotak penalti dan mengubah umpan silang yang matang menjadi gol lewat sundulan keras yang bersarang di gawang, mencetak gol keempat untuk timnas Maroko, membakar kegembiraan suporter di tribun, menegaskan keunggulan total Maroko dalam pertandingan, dan merebut tiga poin dengan penampilan menyerang yang gemilang.

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Pertandingan diwarnai sedikit ketegangan, setelah Bilal El Khannous mendapat kartu pada babak pertama, dan kartu lain untuk Abdoul Khairou Amoustafa, sementara Oumarou Alio Youssouf menerima kartu sebelum akhir babak pertama, dalam laga yang diwarnai semangat dan persaingan sengit pada beberapa periodenya.

Dengan kemenangan ini, timnas Maroko melanjutkan posisinya di puncak grupnya dalam babak kualifikasi menuju Piala Afrika, dengan koleksi 9 gol (nilai sempurna), menegaskan bahwa mereka adalah kandidat terkuat bukan hanya untuk lolos, tetapi untuk bersaing dengan kuat memperebutkan gelar benua, di bawah generasi emas yang mereka miliki saat ini.

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Hakimi tampil mencolok, dengan mencetak dua gol dan memimpin timnya meraih kemenangan, sekali lagi membuktikan bahwa ia adalah salah satu bek sayap terbaik di dunia, dan bahwa pengaruhnya tidak terbatas pada pertahanan saja, melainkan meluas hingga serangan dan menciptakan perbedaan di momen-momen krusial.

Adapun Yassir Zabiri, ia menjadi kejutan pertandingan, setelah mencetak gol cepat dan menegaskan bahwa ia layak atas kepercayaan yang diberikan pelatih Mohamed Ouahbi kepadanya, menjadi salah satu nama yang akan diandalkan suporter Maroko dalam waktu dekat.

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Dengan peluit akhir, suporter Maroko merayakan kemenangan yang layak, pada malam ketika Maroko menegaskan bahwa mereka bertekad melanjutkan perjalanan mereka menuju Piala Afrika dengan segenap kekuatan, dan bahwa jalan menuju gelar melewati Rabat.