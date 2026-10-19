Pemain Mesir Omar Marmoush membawa timnya Tottenham Hotspur meraih kemenangan pertamanya di Liga Primer Inggris musim ini, setelah mencetak gol kemenangan ke gawang Coventry City (3-1), dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim di markas Spurs, pada laga pekan ketujuh Premier League.

Bintang Mesir itu mencetak gol pertamanya dengan seragam Tottenham, setelah bergabung ke tim dengan status pinjaman dari Manchester City pada awal musim, dan memberikan timnya tiga poin berharga berkat tembakan keras yang memastikan kemenangan untuk tuan rumah.

James Maddison membuka keunggulan untuk Tottenham pada menit ke-14, setelah memberi timnya keunggulan lebih awal, sebelum Jack Rudoni berhasil menyamakan kedudukan untuk Coventry pada menit ke-50, membuat pertandingan kembali ke titik awal saat babak kedua dimulai.

Tottenham tak menunggu lama untuk kembali unggul, karena Marmoush muncul pada menit ke-58 dengan tembakan keras yang bersarang di gawang, mencetak gol kedua Spurs dan menyulut perayaan para pendukung tim London itu, setelah mengembalikan keunggulan tuan rumah.

Beberapa saat sebelum pertandingan berakhir, Ben Davies berhasil mencetak gol ketiga Spurs pada menit ke-90+6, untuk memastikan kemenangan timnya.

Kemenangan ini menjadi dorongan penting bagi Tottenham, karena menambah koleksi poinnya menjadi 6 poin di peringkat keenam belas, unggul selisih gol atas Coventry City yang baru promosi dan menempati peringkat ketujuh belas.







