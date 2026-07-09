Video... Maradona pada 2014: Tidak adil memberikan penghargaan pemain terbaik kepada Messi hanya karena alasan pemasaran

Seiring dengan tuduhan Mesir terhadap Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) yang dianggap memihak bintang Argentina Lionel Messi, setelah pertandingan terakhir kedua tim di babak 16 besar Piala Dunia, pernyataan-pernyataan sebelumnya dari mendiang legenda Diego Armando Maradona mengenai hal ini pun kembali diungkit.

Argentina mengalahkan Mesir dengan skor 3-2, dalam pertandingan yang diwarnai kontroversi wasit yang cukup besar, terutama terkait gol ketiga tim Tango dan tuntutan tim Firaun agar diberikan tendangan penalti untuk Mohamed Salah di awal pertandingan.

Setelah pertandingan, Hossam Hassan, pelatih timnas Mesir, menyatakan bahwa turnamen ini dimanjakan untuk Argentina, dan bahwa mereka ingin Messi tetap bertahan di turnamen ini demi alasan pemasaran dan sebagainya.

Beberapa jam setelah keributan tersebut, sebuah video lama dari legenda Argentina, Maradona, beredar luas. Dalam wawancara televisi tersebut, ia membahas perlakuan istimewa FIFA terhadap Messi, dengan memberinya penghargaan sebagai Pemain Terbaik Piala Dunia 2014.

Maradona mengatakan dalam video yang tersebar luas di media sosial: “Aku akan memberikan surga kepada Messi. Namun, tidaklah benar jika seseorang memenangkan sesuatu yang tidak pantas ia dapatkan hanya karena rencana pemasaran.”

Dia melanjutkan: “Ketika para ahli pemasaran ingin membuatnya memenangkan sesuatu yang sebenarnya tidak dimenangkannya, itu tidak adil, karena Arjen Robben tampil luar biasa sepanjang turnamen, dan Müller sendiri menunjukkan pengorbanan yang luar biasa dalam pertandingan melawan Argentina... bukan begitu?”

Maradona menambahkan: “Dan James Rodríguez… Saya sangat mengagumi James.”

Pembawa acara itu menjawab: “Baiklah, dan James Rodríguez.”

Kemudian Maradona berkata: “Bagi saya juga begitu… Sekarang kita sepakat bahwa James Rodríguez adalah pemain terbaik di Piala Dunia 2014.”

Perlu diingat bahwa Jerman dinobatkan sebagai juara pada 2014, setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0, sementara pemain Kolombia, James Rodríguez, meraih penghargaan Sepatu Emas, setelah memuncaki daftar pencetak gol terbanyak dengan 6 gol.