Seorang mantan pemain Arab Saudi melontarkan kritik tajam kepada pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, juru taktik tim Al Hilal, seraya menegaskan bahwa "sang raja" tidak akan meraih gelar Liga Roshn ataupun Liga Champions Asia Elite bersamanya.

Inzaghi membawa Al Hilal menang atas Al Faisaly dengan skor 4-2, pada Jumat malam kemarin, di Stadion Kingdom Arena di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, dalam pekan pertama Liga Roshn.

Meski demikian, Abdulrahim Jizawi, mantan pemain Al Ahli dan Al Ittihad, mengkritik pelatih Italia tersebut karena menurunnya performa Al Hilal di babak kedua serta kebobolan dua gol dalam waktu 5 menit.

Jizawi mengatakan, dalam pernyataannya kepada program "Dawrina Ghair" di saluran "Al Saudiya": "Saya termasuk salah satu orang yang yakin bahwa mustahil (Simone) Inzaghi menjadi pelatih Al Hilal".

Ia menjelaskan: "Di babak pertama Al Hilal tampil bagus, tetapi sejak awal babak kedua hingga terciptanya gol keempat (pada menit ke-82), kita hanya melihat kiper Al Faisaly beberapa kali saja. Apakah masuk akal ini adalah Al Hilal?".

Ia menutup: "Tim ini ingin bersaing di liga dan meraih gelar, tetapi bersama Inzaghi, mereka hanya akan menang Piala Raja, dan mustahil bagi mereka untuk memenangi gelar liga atau Elite".

Perlu diingat bahwa pelatih Italia tersebut membawa Al Hilal meraih gelar Piala Pelayan Dua Tanah Suci pada musim lalu, tetapi ia kehilangan Liga Roshn ke tangan Al Nassr, dan tersingkir dari Liga Champions Asia Elite di babak perempat final melawan Al Sadd Qatar.